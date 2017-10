Cameroun: Tchad-Cameroun - On reparle du pont Yagoua-Bongor

Bon à savoir : le projet, dans son ensemble, comprend diverses composantes : la construction du pont frontalier proprement dit, la réalisation d'équipements socioéconomiques (marchés, salles de classe, aménagements de bas-fonds... ), l'appui à la facilitation du transport et du commerce, etc.

Le Cameroun supportera environ 58% du coût total, et le Tchad les 42% restants. « Nous travaillons de manière à ce que d'ici juin 2018 la pose de la première pierre soit effective », a indiqué Jean Tchoffo. Au cours des trois jours de travaux ouverts hier, les deux parties vont notamment s'assurer que les études techniques sont prêtes, et que les contrats, pour les experts de l'unité mixte de gestion sont également prêts.

Actuellement, il est question d'attendre le bouclage des négociations avec les partenaires financiers, en l'occurrence la Banque africaine de développement (Bad) et l'Union européenne, pour lancer les travaux sur le terrain et les recrutements. Selon le Sg du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Jean Tchoffo, co-président du comité de pilotage du projet, le pont devrait mesurer quelque 620 mètres.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.