Cameroun: Cerac - Pluie de dons sur le Mfoundi

Un complexe scolaire réhabilité et équipé. Du matériel pour 21 écoles primaires, les femmes rurales et les jeunes.

Le grand jeu. C'est ce qu'a véritablement sorti hier, dans le VIIe arrondissement de Yaoundé, le Cercle des Amis du Cameroun (Cerac). L'association caritative fondée par Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'Etat, y a pris ses quartiers pour procéder à des remises de dons. En premier lieu, la rétrocession du Complexe scolaire bilingue de Nkolbisson réhabilité et équipé. Concrètement, deux bâtiments de sept salles de classe ont été entièrement rénovés (sols, murs, toitures, plafonds, peinture).

De même, cinq bâtiments de 21 salles de classe et deux blocs administratifs ont été réfectionnés. Les cours, aires de jeux et voies d'accès de l'établissement réaménagées. Ce, en plus des 200 table-bancs, cartons de craie, de stylos, rames de papier et autres produits d'entretien offerts. Le Cerac semble avoir pensé à tout et à tous. En particulier aux jeunes et femmes rurales du département du Mfoundi.

14 associations féminines et deux centres de formation professionnelle de jeunes ont ainsi bénéficié des dons susceptibles d'augmenter leur rendement, tout en diminuant la pénibilité de leur travail. Il s'agit de brouettes, portetout, machettes, limes, houes, arrosoirs, machines à écraser, machines à coudre. Des gilets et casques de sécurité aussi pour les jeunes exerçant le métier de moto-taximan.

De l'inspectrice d'arrondissement du Minedub de Yaoundé VII, Elise Marie Meyo, au délégué départemental du Minproff pour le Mfoundi, Jeanine Olama, en passant par celui du Minedub, Paul Nguellé Ayong et le maire de la commune, Augustin Tamba, tous les orateurs ont relevé que le geste du Cerac permettra aux élèves de mener leurs activités d'apprentissage dans un environnement sécurisé, confortable et attrayant. D'où la reconnaissance émue des bénéficiaires.

« Ces dons permettront d'améliorer les performances de nos écoles », a assuré Daouda K., directeur de l'école publique de Minkoameyos, porte-parole des bénéficiaires. « Pour tous les bénéficiaires, élèves, enseignants, parents d'élèves, femmes rurales, jeunes, familles du Mfoundi, le geste du Cerac et de sa présidente fondatrice doit être perçu comme une contribution pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. L'appui du Cerac constitue pour chaque groupe cible, une opportunité à saisir... », a précisé Marie Thérèse Abena Ondoa, représentante personnelle de la première dame à cette cérémonie.

Cela fait 22 ans que le Cerac accompagne Mme Chantal Biya dans cette croisade contre la misère intellectuelle, matérielle et l'incivisme. La remise des dons d'hier constitue la 17e intervention de l'association caritative dans la seule région du Centre, depuis 1999.