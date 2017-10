Cameroun: Mesures prescrites par le chef de l'Etat - Des avancées palpables

Qu'il s'agisse du processus d'indemnisation ou du volet judiciaire, les instructions du président de la République sont sur les rails.

Indemnisations

Le président de la République y tenait et voulait que le processus soit finalisé dans les « meilleurs délais». Et à cette date, les indemnisations des victimes et de leurs ayants-droit ont bien avancé. Selon des informations recueillies à bonne source, plus de 1 200 dossiers ont déjà été enregistrés. 590 dossiers de personnes blessées ont donné lieu à des avances de fonds pour des préjudices sociaux et des remboursements de frais médicaux. 716 demandes de remboursement suite à des pertes matérielles diverses ont fait l'objet d'indemnisations définitives. Concernant les victimes décédées, 72 dossiers ont déjà été ouverts et la situation à ce jour montre que des accords sur proposition d'indemnisation ont été mis en oeuvre pour 36 victimes tandis que 27 dossiers sont en cours de discussions avancées. Et bien d'autres.

L'assistance d'un milliard débloquée par le chef de l'Etat

En dehors des indemnisations allouées aux victimes par Camrail, le président de la République, Paul Biya a décidé d'accorder un milliard de plus aux personnes touchées par cette catastrophe. De source introduite à la direction de la Protection civile, ces fonds sont disponibles. L'équipe qui a été constituée pour leur gestion travaille pour éviter au maximum de commettre des erreurs. Il est question de tout vérifier et d'identifier exactement toutes les victimes dans la mesure où tous ceux qui se trouvaient dans le train n'avaient pas de ticket de transport. Le moment venu, toutes les personnes concernées seront saisies.

La relecture de la convention de concession

Selon des responsables de Camrail, conformément aux instructions contenues dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République du 23 mai 2017, la convention de concession Etat-Camrail a déjà fait l'objet d'un audit. Le consortium de cabinets internationaux a achevé sa mission et notre interlocuteur ajoute que « Camrail reste dans l'attente des orientations que le gouvernement voudra formuler dans le cadre de la création de la société de patrimoine prescrite par le chef de l'Etat ».

Comment la justice s'est saisie de l'affaire ?

Instruction avait été donnée par le président de la République pour « la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête ». Et au tribunal de première instance d'Eséka, un procès a démarré le 24 août dernier avec parmi les 13 prévenus, l'ancien directeur général, Didier Vadenbon qui a démissionné le 9 juin 2017, pour se mettre à la disposition de la justice. La prochaine audience est prévue le 8 novembre prochain. Deux autres avaient déjà eu lieu dans cette ville.

La stèle du souvenir

Sur instruction du président de la République, une stèle du souvenir devait être érigée à Eséka pour la commémoration de cette tragédie. Cette dernière n'est pas encore sortie de terre, le ministre des Arts et de la Culture a lancé le « Concours artistique national pour la conception de la maquette d'une stèle du souvenir à Eseka ». La date de recevabilité des soumissions était fixée au 21 juillet 2017. A cette date, a-t-on appris du maire d'Eséka, la maquette leur a été transmise. Un site est déjà pressenti pour la réalisation de ce monument historique devant « refléter l'immensité de la tragédie et l'intensité de l'émotion que cet accident a provoquée », comme l'avait affirmé le Minac à l'installation des 32 membres du jury chargé de la sélection de cette maquette à Yaoundé.