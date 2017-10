Cameroun: Commémoration - Eséka, un an après

De l'autre côté du quai, quatre autres voitures embouties sont toujours hors de la voie ferrée. Toutes sont irrécupérables. Du côté droit du bâtiment, les parties du train accidenté en bon état sont bien disposées sur une autre plateforme. A gauche du quai, deux autres voitures ont été mises de côté et une autre a gardé la position horizontale de sa chute. Tôleries froissées, chaises démontées, toits défoncés sur lesquels sont accrochés les restes de vêtements de certaines victimes. Même le temps et les pluies n'ont pas réussi à effacer les traces de boue.

« C'est ici que les deux trains en provenance de Douala et Yaoundé vont effectuer leur croisement. D'habitude, ils se croisent à Messondo. Le trafic a repris comme vous pouvez le constater. Et c'est grâce à ce train que les agriculteurs approvisionnent ces deux villes en produits vivriers », explique le chef de la sécurité de la gare d'Eseka. La réserve des populations sur la catastrophe du 21 octobre 2016 démontre que les souvenirs sont encore vivaces. Tous veulent oublier le film de ce drame. Le silence des autres en dit long sur le traumatisme de la majorité.

