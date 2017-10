Cameroun: Hugo Broos - Le hasard ne vient pas deux fois

Après la compétition, c'était lui le héros ! Franchement, les Camerounais s'endorment aujourd'hui avec l'espoir qu'Hugo Broos va démissionner le lendemain. « C'est typiquement camerounais : quand il y a un problème, on essaie encore de faire plus de problème. C'est dommage », réagit-il.

C'est connu, Broos se réserve toujours le beau rôle et la peste, c'est les autres. Avant la Can 2017, pour se prémunir contre une éventuelle contre-performance, il déclare que le Cameroun n'a que des footballeurs de seconde zone et qu'il lui est impossible de former une équipe capable de gagner.

Mais, ce qu'il varie comme une girouette, Hugo Broos ! 48 heures plus tôt, après la déculottée du Stadium Uyo au Nigéria (4-0), il reconnait que « c'est un désastre et le grand responsable, c'est moi. »

