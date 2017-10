Sénégal: Lutte contre les Maladies non transmissibles - Le Groupe AllAfrica s'engage en lançant un site bilingue

Selon un communiqué, les MNT représentent une des plus grandes menaces de la santé publique à travers le monde avec plus de 70% de tous les décès attribués aux cancers, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, entre autres.

«Dans plusieurs pays africains, les MNT causés par une mauvaise alimentation (riche en graisse animales, sel ou sucre), la consommation d'alcool et de tabac, la sédentarité et la pollution représentent plus de 60% de l'ensemble des décès. Ces maladies touchent l'ensemble des segments de la population, jeunes, adultes, vieux, riches et pauvres », lit-on dansle document.

«Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable adoptés en septembre 2015 par les chefs d'Etat du monde entier, il va sans dire que les MNT doivent être combattues et vaincues, surtout en Afrique étant donné la large population jeune dont dispose le continent. Les pouvoirs publics seuls ne pourront pas dominer les MNT. Il est par conséquent urgent que le secteur privé, y compris, les média prennent part à ce combat pour sauver des millions de vie », explique-t-on. C'est ainsi que AllAfrica s'engage en lançant la plateforme MNT, en anglais et en français, afin d'aider le public et les autorités à

mieux connaitre le fléau qui est déjà là.

«AllAfrica a toujours répondu présent aux côtés des Africains. L'information c'est le pouvoir et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de combattre les maladies. C'est la raison pour laquelle le groupe AllAfrica s'engage aujourd'hui à mobiliser ses ressources pour participer au combat contre les MNT qui passe par relever le défi de l'information et de la communication. Nous invitons l'OMS, les autorités sanitaires du continent, la société civile, le secteur privé etc à se joindre à nous pour gagner la bataille de l'information sur les MNT en vue d'une prévention efficace », a déclaré Amadou Mahtar Ba, président Exécutif du Groupe AllAfrica.