Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - La plate-forme « Le Centre » réclame la convocation d'un troisième dialogue

La reprise de la concertation est impérative, martèle le regroupement politique qui estime que « le peuple congolais, dont la réaction est imprévisible, est jaloux de sa démocratie ».

L'ancien ministre de l'industrie sous le gouvernement Matata, Germain Kambinga, est plus que jamais déterminé à mener le pays vers un troisième dialogue politique qu'il pense incontournable pour résoudre la crise actuelle. Il partage ses idées avec les forces politiques et sociales qu'il dirige, réunies au sein de la plate-forme politique centriste dénommée « Le Centre ». Ce regroupement estime que l'heure est venue de réactiver le processus politique en panne par la reprise du dialogue, ou mieux, par ce qu'il appelle « table ronde ». Dans une déclaration politique faite le 18 octobre, la plate-forme centriste convie les Congolais à privilégier le dialogue en lieu et place d'affrontement. Car dit-elle, « le peuple congolais, dont la réaction est imprévisible, est jaloux de sa démocratie ».

Le Centre renvoie dos à dos Opposition et Majorité qu'il rend responsables de l'impasse politique dans laquelle patauge le pays actuellement du fait de la non-tenue des élections. La plate-forme égratigne au passage la Céni dont le délai technique de 504 jours, proposé pour organiser les scrutins,« complexifie les données en vue de l'établissement du climat de confiance mutuelle nécessaire à la conduite d'un processus électoral crédible ».

Le report des élections à une date non déterminée, pense le Centre, rajoute à la perplexité et aux incertitudes déjà manifestes compte tenu des paramètres techniques lacunaires présentés par la Centrale électorale. La plate-forme pilotée par le tandem Germain Kambinga et Ngoy Mulunda fait endosser la responsabilité du marasme actuel à la Majorité et à l'opposition qui ont privilégié le partage des postes en lieu et place de l'évolution crédible et concertée du processus électoral. « La reprise du processus politique est donc impérative pour éviter de faire perdre du temps au peuple congolais... », se convainc Germain Kambinga et des partenaires du Centre.

« Face au constat du choix extrémiste fait par la majorité et l'opposition, le Centre prend le courage de dire au peuple congolais que plus que jamais la convocation d'une "Table Ronde" devient incontournable sauf à préférer le jeu politique des faux affrontements entre opposition et majorité et aboutir, après des mois de perdus, à l'obligation logique de proposer un consensus », peut-on lire dans le communiqué. Comme gages de réussite à cette table ronde, le Centre souligne, entre autres, la nécessité « d'un accompagnement technique et financier de la Communauté internationale sans laquelle il n'y aura pas élection en RDC ».

La plate-forme, qui se considère comme la troisième voie dans le microcosme politique congolais, pense que « la table ronde doit bénéficier d'une implication solidaire et contraignante de la communauté internationale qui devra accompagner la RDC dans le financement du processus car sans cet appui le processus sera prisonnier de la bonne foi des uns et des autres ». Une fois un schéma crédible de financement du processus électoral établi, le Centre estime que la problématique politique sera alors réduite à une simple formalité.