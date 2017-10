Madagascar: Ambositra - Cas suspect de peste découvert d'un élève du lycée Benjamin Escande à Ambohibary

Des dispositions sanitaires ont été aussitôt prises dès l'apparition des premiers symptômes, chez l'élève ainsi que de son domicile et des personnes en contact direct avec l'intéressé, a rassuré le directeur régional de la Santé (DRS). Des mesures sanitaires ont été également opérées au lycée Benjamin Escande. Toujours selon le DRS, l'élève a été admis à l'hôpital pour une prise en charge et une analyse approfondies dans l'attente de la confirmation du diagnostic.

Un cas suspect de peste d'un élève du lycée Benjamin Escande à Ambohibary-Ambositra, a été découvert mercredi dernier. C'est ce qui ressort d'un point de presse organisé conjointement ce jeudi 19 octobre par le directeur régional de l'Education nationale (DREN) d'Amoron'i Mania et le directeur régional de la Santé. Selon les informations recueillies, l'élève en question ne se sentait déjà pas bien mardi dernier et des crachats sanguinolents ont été découverts chez le patient mercredi dernier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.