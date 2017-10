Madagascar: Poule des As Un duel au couteau entre CNaPS et Elgeco

La phase aller de la Poule des As offre ce jour un tout autre visage avec ce choc opposant CNaPS Sport à Elgeco Plus dans un stade d'Ampasambazaha qui détient jusqu'ici le record d'affluence. Une passion que n'arrivait pas à doucher le test de température à l'entrée, peste oblige.

Pour beaucoup, l'issue de ce match entre Elgeco et CNAPS de cet après-midi pourrait déjà être déterminant pour la course au titre. Le vainqueur qui prendrait les six points n'aura, en fait, qu'à gérer son avantage pour terminer à la première place.

Facile à dire qu'à faire tant les deux équipes vont littéralement se battre pour la victoire.

L'avantage de la CNaPS reste cependant cette fraîcheur physique liée au fait que les joueurs ont été moins bousculés par Amparafaravola contrairement à ceux d'Elgeco Plus qui ont été poussés à bout par des militaires enragés cherchant manifestement le point du match nul mais qui se firent piégés durant les arrêts de jeu et encaissant ce but venu d'ailleurs de Dany Kely.

Le plus des caissiers, c'est la rentrée de Lucien Forosy laissé volontairement au repos, car Tipe Randriambololona qui jugeait qu'il n'est pas encore au top et qu'il faut le ménager selon la méthode maison.

Si on y ajoute la méforme de Bosco qui obligeait Milor à le couvrir alors on se dit que la CNaPS de Toby, le meilleur joueur de cette Poule des As avec le défenseur du COSFA, Naina Théo, a toutes les chances de ravir la victoire.

Mais autant le dire, ce ne sera pas facile surtout si le boss d'Elgeco, Alfred Randriamanampisoa, débarque à Ampasambazaha pour diriger sa troupe des tribunes, influençant ainsi tout le monde et les arbitres avec.

Dans l'autre match, on verra si Amparafaravola qui récupère son capitaine Tanjona, suspendu après deux cartons, est en mesure de tutoyer le COSFA. Un beau duel tout de même, puisque le vainqueur va pouvoir se hisser à hauteur du perdant entre CNaPS et Elgeco Plus voir à une petite longueur du leader au cas où la rencontre entre les ténors se solderait par un score de parité. Ce qui n'est pas négligeable.