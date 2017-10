Madagascar: Judo / Diana Kwan Yu - Balance entre le Master II, le judo et le journalisme !

Le monde du judo, elle le connaît depuis plus de 10 ans. Le monde du journalisme ? Assez récemment, mais elle adore. Et là, avec son Master II en vue, il va falloir faire des choix pour notre championne du jour !

Plutôt petite, 1m50 seulement, elle porte la ceinture marron « depuis des années je ne me suis toujours pas décidée à faire le passage de grade ». Et elle signe au Judo Club Saint Michel. Diana Kwan Yu a été plusieurs fois médaillée en judo, surtout chez les cadettes. Son titre de championne de Madagascar 2008 chez les moins de 52 kg des cadettes a été un des plus savoureux de sa carrière sportive. « J'ai commencé il y a environ 10 ou 11 ans de cela ». C'est son père qui l'a directement inscrite « et depuis c'est ma passion ». Même si elle a essayé d'autres disciplines sportives « au final, seul le judo m'a été destiné ». De ses sœur et frère, elle est la seule qui pratique du judo. « J'ai un petit frère de 13 ans et une petite sœur de sept ans. Le garçon comme tous ceux de son âge je suppose est plus attiré par le football. C'est sa passion et d'ailleurs il est plutôt doué. Quant à ma sœur, elle veut faire de la danse classique, chose qui est encore en attente pour le moment ».

La coéquipière de Saint-Michel termine actuellement ses études de Master II en Marketing et Commerce International. A 24 ans, elle sait ce qu'elle veut même si son cœur balance entre sport, études et profession. « Après les jeux de la Francophonie, j'avais en vue les championnats d'Afrique jusqu'aux jeux olympiques (pourquoi pas ?). Mais plusieurs facteurs m'ont contrainte à abandonner ce rêve et affronter le monde professionnel quitte (peut être) à abandonner temporairement les compétitions internationales ».

Côté judo, elle tirait chez les en -52kg « mais la fédération a décidé de me mettre en moins de 48kg pour les jeux de la Francophonie et je tiens à rester dans cette catégorie ». Selon elle, ce sport l'a énormément changé « le judo a beaucoup apporté dans ma vie, que ce soit dans l'entretien physique que le côté moralité qu'il apporte. Il m'a permis d'avoir de nouvelles visions de la vie, de contrôler surtout mes émotions et d'avoir une maîtrise de soi incroyable ». Et s'il y a un message à faire passer ? « Si je devais passer un message, c'est celui de se fixer un objectif et tout faire pour y arriver, car quand on y met vraiment tous les efforts nécessaires, persévérés au maximum, au final on récolte vraiment ce que l'on sème ».