Madagascar: Conférence Economique de Rome - Les opérateurs malgaches attendent des retombées

« Nous faisons de l'exportation et de la vente locale de pierres précieuses et industrielles, de métaux précieux, de bijoux et de produits artisanaux. Nous avions eu beaucoup de commandes et des offres de partenariat en une journée. Des opérateurs italiens viendront dans quelques semaines à Madagascar pour les finaliser ».

« Comme son nom l'indique, notre société est spécialisée en communication d'entreprises. L'objectif est de donner une visibilité des sociétés sur le marché mondial. Durant la conférence, nous avons pu créer une plateforme visant à mettre en relation les entreprises italiennes et malgaches. Nous espérons un peu plus de retombées même si nous avions pu déjà sceller plusieurs collaborations en une seule journée ».

