Madagascar: Une nouvelle phase de La lutte contre la peste

La lutte contre l'épidémie de peste est maintenant entrée dans une phase ascendante. Elle est en train de se faire de manière méthodique. Le bilan s'est encore alourdi, mais on ne devrait plus observer un accroissement exponentiel du nombre de décès. L'éradication de la peste ne va pas se faire tout de suite et pour y arriver, il faudra de longs mois d'efforts.

Le nombre de décès dus à la peste approche la centaine et celui des cas déclarés s'élève à plusieurs centaines. Ces chiffres qui sont élevés nous interpellent, mais ils semblent tout à fait normaux à cause de l'organisation balbutiante de la lutte contre l'épidémie de peste. Aujourd'hui, cette dernière est plus rationnelle et elle se fait avec l'aide d'experts étrangers. Tous ceux qui sont testés positifs sont tout de suite pris en charge et bénéficient d'un traitement adéquat. Ils ressortent guéris des centres de soin mis en place. Ce sont les malades qui, par ignorance ou par peur, ne veulent pas se faire soigner et succombent.

Les familles qui sont attachées à la pratique de rites funéraires traditionnels font tout pour récupérer les dépouilles de leurs proches pour le mettre en terre eux-mêmes. Cette habitude va à l'encontre des règles établies en matière sanitaire. L'OMS va mettre en place un modèle d'enterrement permettant de respecter les us et coutumes malgaches et sécurisé. Avec l'adoption de ce modèle, une des causes de la propagation de l'épidémie disparaîtra. Les protocoles adoptés par les services chargés de la lutte contre la peste pourront donc alors porter leurs fruits. La mise en place d'un SAMU-peste sera un des moyens les plus efficaces pour circonscrire l'épidémie. D'autres moyens fournis par les organismes internationaux viendront en appui. Maintenant, la lutte contre l'épidémie de peste est entrée dans une nouvelle phase et ce nouvel élan devrait inverser la tendance observée jusqu'à présent.