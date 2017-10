Madagascar: Décès de Zafy Albert - Lettre de condoléances d'Emmanuel Macron

L'épidémie de peste a tué près de cent personnes en deux mois et demi. La riposte est… Plus »

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien Président de la République de Madagascar, Monsieur Albert Zafy. Votre pays vient de perdre un grand homme d'État. Médecin de formation et premier Président de la IIIe République, Albert ZAFY aura joué un rôle fondamental dans la vie politique de Madagascar. Homme d'une très grande sagesse, il n'aura eu de cesse de défendre les valeurs démocratiques et de prôner une véritable réconciliation nationale, notamment lors de la crise politique de 2009. En ce moment de deuil national, je vous présente mes sincères condoléances et je vous prie de bien vouloir les transmettre à sa famille et à l'ensemble du peuple malgache ».

