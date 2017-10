Ethiopie: Teddy Afro, voix des sans voix et nouvelle coqueluche des Ethiopiens

L'Ethiopie est un pays de l'Afrique de l'Est. Ses dirigeants ont un rapport complexe avec la démocratie. C'est un pays qui a connu des troubles sociopolitiques, des guerres, de la famine, entre autres. Et qui abrite, il faut bien le rappeler, le siège de l'Union Africaine.

Cette persécution, semble-t-il, au lieu de le décourager, accroît plutôt sa notoriété et sa popularité au sein d'une jeunesse éthiopienne en manque de repère dans un pays d'un peu plus de 96 millions d'habitants où, selon jeuneafrique.com, la mortalité infantile est de 41, 4 pour mille, le taux de l'analphabétisme des adultes frôle les 50%, le taux brut de scolarisation au secondaire est presque 35%... .

« Mais c'est avec les autorités, inquiètes de son immense popularité et des messages qu'il peut faire passer, que Teddy Afro a le plus de problèmes. Le 3 septembre, la soirée officielle de lancement de son album a été annulée, tout comme la diffusion de son interview sur une chaîne de la télévision nationale. Quant à son gigantesque concert prévu pour le réveillon du Nouvel An éthiopien, le 10 septembre, il a également été décommandé », rappelle la journaliste.

S'il sort son quatrième opus « Tikur Sew » en 2012, c'est le cinquième intitulé « Ethiopia » qui procure à Teddy Afro le succès artistique sur le plan international. Sorti en mai 2017, deux semaines seulement ont suffi pour que 600.000 exemplaires soient vendus. Et sa chanson-éponyme se classe à la première place du classement de Billboard's World Albums. Un succès inédit. S'il a obtenu une telle notoriété, c'est parce que l'auteur y développe « les épisodes glorieux de l'histoire éthiopienne, et rende hommage aux anciens empereurs » notamment Haïlé Sélassié 1er.

Dans son chef-d'œuvre, l'auteur fait revisiter les travers du régime militaire du DERG qui a dirigé son pays entre 1974 et 1987. Il y souligne également des similitudes entre les autorités d'alors et celles d'aujourd'hui. Un culot que n'a pas apprécié le régime. Quoi qu'il en soit, cet album le révèle comme le défenseur des sans-voix, un artiste qui a choisi le camp des oppressés, des brimés.

La carrière musicale de Teddy Afro débute véritablement avec la sortie de son premier album intitulé « Abugida » sorti en 2001. Mais en 2005 c'est le troisième appelé « Yasteseryal » (ce qui signifie pardon dans l'ancienne langue éthiopienne guèze) qui le fera plus connaître de l'opinion nationale éthiopienne et dans la diaspora aux Etats Unis.

Mahmoud Ahmed, 76 ans, et Mulatu Astatke, 74 ans, sont considérés comme des stars vivantes de la musique éthiopienne. Mais de nos jours, ils ont un digne successeur, Teddy Afro qui, à 41 ans, devient une icône. Et pourra même dans un futur proche leur faire de l'ombre.

Tewodros Kassahun vit à Legetafo, une région de l'Ethiopie. Il est en couple avec Amleset Muchie duquel sont nés deux enfants. La femme a fait les études de cinéma à New York film Academy. Et a été l'heureuse élue de Miss University en 2004 et gagnante du Concours Miss world Ethiopia. Elle milite pour les causes environnementales. C'est donc un couple d'engagés.

Selon Emeline Wuilbercq, correspondante du journal français Le Monde à Addis-Abeba, la popularité de Teddy Afro tire son origine, non « pas seulement pour ses chansons entraînantes, ou sa nostalgie assumée de l'Empire » mais parce qu'il « critique aussi de manière subtile le gouvernement actuel, qui ne fait pas vraiment l'unanimité ». Il sait choisir les mots justes pour distiller ses messages d'éveil et de conscientisation dans l'opinion.

