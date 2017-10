Ile Maurice: Mauritius Telecom - Hausse salariale de 10 % pour les employés, accord collectif «historique»

De son côté, le président de la Telecommunications Employees and Staff Association, Suraj Ray, est d'avis que cet accord est positif. «Dans un contexte économique compliqué, la compagnie a pu offrir ces 10 %.» Il se dit surtout satisfait que «la compagnie a négocié avec les syndicats de manière cordiale. Jamais, nous n'avons connu cela au sein de Mauritius Telecom». Pour Suraj Raj, «des fondamentaux et le respect des lois du travail ont été la plus grande victoire».

Les négociations ont duré 16 mois. «La plupart des mesures ont été prises pour rétablir certains acquis, au niveau des congés, la grille salariale et aussi les benefits», explique le CEO de Mauritius Telecom. Et d'ajouter : «Les syndicats sont autour de cette table, étant eux aussi satisfaits de cette hausse.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.