Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - Le DPP engage des poursuites formelles contre Ramgoolam

Par ailleurs, le bureau du DPP a recommandé au commissaire de police de faire un rapport écrit à l'Integrity Reporting Services Agency sous l'article 9(2) de la Good Governance and Integrity Reporting Act. Et aussi de solliciter la Mauritius Revenue Authority en vue d'éventuelles infractions fiscales dont se serait rendu coupable l'ex-chef du gouvernement.

Des poursuites seront engagées contre Navin Ramgoolam sous l'article 5 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), dans le cadre des Rs 220 millions retrouvées dans ses coffres-forts et valises à son domicile, à Riverwalk, le 6 février 2015. C'est ce qu'annonce le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) dans un communiqué émis ce vendredi 20 octobre.

