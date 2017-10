Ile Maurice: Remise de tracteurs à la Rodrigues Trading and Marketing Company Ltd

communiqué de presse

Le Commissaire de l'Agriculture, à travers la Commission des Coopératives, a procédé à la remise de quatre tracteurs et ses accessoires à la Rodrigues Trading and Marketing Company (RTMC) Ltd la semaine dernière. Ces tracteurs seront au service des planteurs de Rodrigues pour le labourage et la préparation des terres.

La Commissaire des Coopératives, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, et le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee, ont remis les clés des tracteurs au directeur de la RTMC Ltd, M. Philippe Baptiste. Un protocole d'accord a aussi été signé entre les parties concernées.

'L'objectif est d'augmenter la production en termes de quantité et de qualité. Depuis des années la Commission de l'Agriculture a investi beaucoup dans la mécanisation des terres, mais les demandes sont nombreuses. Nous voulons ainsi privatiser la mécanisation des terres pour donner plus de facilités pour le labourage des terres et encourager le retour vers le secteur agricole', a déclaré le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee.

La Commission de l'Agriculture a fait acquisition de six tracteurs au coût de Rs 4 millions. Quatre de ces tracteurs ont été alloués à la RTMC Ltd et les deux autres seront au service de la Commission de l'Agriculture pour aider d'autres planteurs. La Commission a aussi fait acquisition d'un tracteur à hauteur de Rs 11.6 millions pour l'épierrage des terres.

Les autorités veulent offrir un service plus rapide et efficace à la population. 'Le don de ces tracteurs à la RTMC LTd démontre que le gouvernement veut s'engager dans son rôle de facilitateur. Le gouvernement régional veut soutenir davantage les agriculteurs. Cela permettra à la RTMC de consolider ses services envers ses clients et augmenter la production', a affirmé Mme Franchette Gaspard Pierre Louis.

Les quatre tracteurs desserviront la région est et la région ouest, une région où l'agriculture est fortement pratiquée. La Commission des Coopératives lancera prochainement le Cooperative Excellence Programme dans le but d'épauler les agriculteurs.

De plus, la Commission de l'Agriculture envisage de réaliser un projet de Smart Agriculture avec le soutien des bailleurs de fonds. Une série d'autres mesures seront enclenchées dans le but de promouvoir le secteur, parmi la transformation de la vallée de Rivière Banane en un village bio.