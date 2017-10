Tunisie: Des Etoilés largement outillés !

Commençons par le volet intrinsèquement footballistique et technico-tactique : en effet, l'Etoile dispose du meilleur gardien de but du continent, à savoir l'incontournable et décisif à toute épreuve Aymen Balbouli, dont les prouesses et les parades ont été grandement déterminantes dans les moments délicats, outre son impact psychologique indéniable sur ses coéquipiers et son expérience consommée.

Il sera le « repère » par excellence lors de la soirée du 22 octobre à Borj Al Arab.

Le compartiment défensif étoilé est considéré comme étant l'un des meilleurs de notre championnat, voire du continent, avec des joueurs chevronnés et suffisamment rodés pour ce genre d'épreuves, mais surtout disposant d'un éventail de qualités physiques, athlétiques et tactiques bien étoffé, à commencer par une paire axiale intraitable sur le plan de l'impact physique, mais aussi remarquablement précieuse lors des balles stratégiques en présence de Bédoui, Boughattas, Konaté, B. Frej. Sur les couloirs, le staff technique étoilé a la chance de pouvoir disposer de deux latéraux de grande qualité sur le double plan défensif, mais surtout offensif à savoir l'excellent Hamdi Neguez -- le meilleur à son poste -- mais aussi Ghazi Abderrazak sur le flanc gauche, l'un des éléments les plus réguliers durant ces trois dernières saisons.

La ligne médiane de l'Etoile regorge, quant à elle, d'éléments au potentiel à la fois riche et percutant pouvant allier à la fois rigueur -- en présence d'un Trabelsi imposant dans les duels physiques et faisant un travail de sape remarquable-, intelligence tactique et abattage avec un B. Amor époustouflant ;et touche purement technique avec Msakni et Lahmar, de véritables experts en matière d'orientation du jeu et d'efficacité dans les balles arrêtées, surtout chez ce dernier. Brigui et Bangoura pour leur part sont extrêmement utiles sur les couloirs avec leurs chevauchées, leur mobilité et leurs permutations incessantes.

Sur le front de l'attaque, le staff technique de l'Etoile pourra se réjouir de la présence de deux avants de pointe, capables de prendre le dessus sur n'importe quelle arrière-garde adverse, et aux registres technico-tactiques différents, mais fortement utiles pour l'équipe en fonction des circonstances de la rencontre, à savoir Diogo Acosta qui signera son retour ce dimanche et l'Egyptien Amrou Maraii.

Le premier, avide de rachat après sa supension, pourrait être d'un apport indiscutable par son jeu en déviation et sa mobilité sur le front de l'attaque, à condition de jouer par moments en première intention pour être plus efficace. Le second se profile comme un véritable renard de surface par sa présence pesante dans le « box » et sa détermination à jouer à fond toutes les balles, sans oublier bien évidemment sa grande volonté à réussir un coup d'éclat devant ses compatriotes et face à un ténor qu'est Al Ahly et, pourquoi pas, attirer l'attention du sélectionneur national égyptien en perspective de la Coupe du monde de Russie.

Dans ce même registre offensif, il ne faut surtout pas négliger la présence, ô combien symbolique et à forte connotation psychologique, de l'incontournable Amine Chermiti -- un véritable cauchemar pour les « Ahlaouis » -- qui pourra prêter main forte à ses coéquipiers par son expérience et son intelligence. L'autre atout offensif qu'il ne faut surtout sous-estimer est sans aucun doute Aymen Sfaxi avec son explosivité et sa rapidité qui pourront débloquer certaines situations difficiles s'il parvient quand même à retrouver ses sensations.

En bref, les coéquipiers de Balbouli disposent d'une large panoplie d'arguments technico-tactiques -- outre leur ascendant psychologique sur leur adversaire du jour -- qui leur permettront de frapper un grand coup à Borj Al Arab.

Le message émouvant de Balbouli !

En véritable capitaine patenté, le charismatique « keeper » étoilé a tenu mercredi à réunir ses coéquipiers afin de booster leurs aptitudes mentales, en leur adressant un message chargé d'émotions et de pertinence. «Dimanche, vous allez avoir un rendez-vous avec l'histoire sur le plan personnel et collectif par rapport au palmarès du club. Moi, j'ai vécu cette sensation et je mesure parfaitement sa teneur. Si chacun parmi vous n'est pas totalement convaincu de sa capacité à ramener la qualification d'Alexandrie, c'est simple, il n'a qu'à rester chez lui... », a déclaré Balbouli à l'adresse de ses coéquipiers.