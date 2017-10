Angola: Un débat sur le rôle du psychologue dans la vie du travailleur

Luanda — Un débat sous le thème « le rôle du psychologue des organisations dans la qualité de vie du travailleur » a marqué, vendredi à Luanda, l'ouverture du programme des commémorations du 42ème anniversaire de l'Agence Angola Presse (Angop) qui sera célébré le30 octobre prochain.

Le psychologue Manuel Zau est le principal orateur de cette rencontre à laquelle participent, journalistes techniciens et d'autres travailleurs de cette entreprise.

D'autres thèmes seront également débattus dans les prochains jours notamment « le journalisme en ligne dans l'actualité », « le rôle des agences et des réseaux sociaux », ainsi que « les causes, conséquences et précautions à prendre en cas d'hypertension ».

Des activités culturelles et sportives sont également prévues.

La présentation du nouveau "Layout" du portail constitue l'un des points culminants des célébrations lesquelles, cette année, se déroulent sous le thème « Angop : 42ème anniversaire, la passion de ce que nous faisons ».

Dans un message de félicitations à l'intention des travailleurs, le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise, Daniel Miguel Jeorge, a mis en exergue la trajectoire victorieuse suivie depuis la fondation de l'agence jusqu'à aujourd'hui.

"L'unique agence des nouvelles est la première source des nouvelles qui se produisent en Angola, et le principal outil au service de la promotion de l'image du pays à l'étranger », a-t-il rappelé.

Cette entreprise a été créée en juillet 1975 sous le nom de l'Agence Nationale Angola Presse (ANAP). Et en octobre de la même année, elle a adopté l'actuelle et définitive dénomination, Agence Angola Presse sur la proposition de l'ex-Président d'Angola, António Agostinho Neto, et a lancé, le 30 du même mois, la première dépêche avec le nouveau signe.

Actuellement, les nouvelles sont lancées sur texte, photographie, audio, vidéo et infographie.