Algérie/Egypte: CAF Ligue des champions - Le Wydad plus que jamais déterminé à rejoindre la finale

Pour la huitième fois depuis l'instauration de la Ligue des champions, en 1997, la finale mettra face à face deux représentants du Nord du continent. Quels seront les deux nouveaux élus ? Il serait bien aventureux de se prononcer.

La première manche des demi-finales n'a pas permis de se dessiner la décision. L'Etoile du Sahel a remporté une victoire à minima, chez elle, devant Al Ahly (2-1) concédant un but qui pourrait valoir de l'or au champion égyptien. Et, entre l'USM Alger et le WAC de Casablanca, le nul sans but laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses.

Le Wydad affronte, ce samedi, l'USM Alger au complexe Mohammed V de Casablanca pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Le Wydad et son adversaire s'étaient quittés sur un score de (0-0) lors du match retour.

Des supporters wydadis excités croient dur comme fer à la qualification de leur équipe. Les joueurs et le staff technique se disent déterminés à tout donner sur le terrain pour décrocher la qualification pour la finale. «On va aborder ce match face à l'USM Alger avec détermination et la force qu'il se doit pour nous qualifier. C'est vrai que la rencontre s'annonce difficile, compte tenu de la qualité offensive des joueurs de l'USM Alger, épaulés par leurs latéraux, mais on est suffisamment préparés pour relever le défi», a déclaré Ammouta dans des propos relayés par La Matin.

L'exploit d'aller en finale de la Ligue des Champions passe, semble-t-il, par le soutien indéfectible des supporters du WAC. À ce propos, Ammouta lance un appel sans équivoque aux fans du club pour venir nombreux soutenir les joueurs. «On compte beaucoup sur notre public pour faire la différence», a-t-il souligné.

Le gardien de but du WAC, Zouheir Laaroubi, a affiché une détermination sans faille. «Tous les Marocains attendent ce match. On est déterminés à réaliser un bon résultat pour les rendre heureux. Il faut surtout qu'on fasse attention à ne pas encaisser de but».

Même son de cloche chez le milieu offensif Abdelaadim Khadrouf, qui a affiché sa confiance quant à l'issue de la rencontre : «la rencontre sera difficile, mais le fait d'évoluer à domicile devant notre public va nous booster pour battre l'équipe algérienne».

Les joueurs du WAC prouvent ainsi leur volonté de s'arracher samedi au complexe Mohammed V pour obtenir leur qualification en finale de la Ligue des champions. Surtout que les problèmes de primes qui secouaient le camp wydadiste sont désormais résolus.