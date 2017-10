Tunisie: Des projets concrets ont démarré

Ce programme « Thniti by Conect and Qff » permet d'identifier les besoins de chaque promoteur de projet, de les analyser et d'accompagner l'entrepreneur dans chaque étape du processus du lancement de son projet jusqu'à la concrétisation de son rêve.

Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat est la principale mission des initiateurs de ladite initiative, mais cette responsabilité est partagée avec tout l'écosystème entourant le programme « Thniti by Conect & Qff ».

Plusieurs partenaires sont, en effet, impliqués dans ce programme et sans leur engagement, le projet n'aurait été qu'une utopie. Presque trois ans après le lancement du programme « Thniti by Conect & Qff » et le passage des caravanes de sensibilisation à l'entrepreneuriat et de sourcing de nouvelles idées de projets dans 17 gouvernorats, à savoir Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, le Kef, Béja, Mahdia, Médenine, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur et Zaghouan, on arrive au dernier trimestre de l'année 2017 avec des résultats globaux qui peuvent être considérés comme satisfaisants.

Les femmes au podium

Ainsi, 8.540 idées de projets inscrits sur la plateforme de « Thniti by Conect & Qff » ont pu voir le jour. Aussi, 1328 entrepreneurs ont été formés par la Conect, dont 27,3 % sont des femmes et 76,7 % des hommes. Il faut souligner, de même, que 435 projets et plans d'affaires ont été validés.

Dans la foulée, 130 projets ont été financés et 82 d'entre eux ont déjà démarré leurs activités. C'est une source de création de nouveaux postes d'emploi pour les jeunes. A noter que 28 % de ces projets sont gérés par des femmes et 72 % par des hommes. En fait, ces projets ont permis de créer 229 emplois dont 36,6% des postes sont occupés par des femmes et 63,4 % par des hommes. Le programme a compté 40 Mentees et 31 Mentors répartis sur tout le territoire national.