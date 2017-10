Tunisie: Da Mota doit-il partir ?

Tous ceux-ci viennent de reprendre les entraînements, après avoir surmonté leurs problèmes de santé, ce qui ne peut qu'attiser la concurrence sur les postes, et renflouer beaucoup plus l'effectif en place.

C'est l'imbroglio qui sévit. Et ses incidences sur le présent, et peut-être aussi sur l'avenir de l'équipe risquent d'avoir des répercussions néfastes tant l'ambiance propice au travail et à l'application est loin d'être au top, et ce, depuis quelque temps déjà... Un volet à suivre de plus près.

Entre-temps, on continue d'évoquer du côté du bureau directeur la présence de certains contacts toujours en cours avec des techniciens de Tunisie et d'ailleurs pour prendre la relève. Mais aucune décision définitive avec l'un d'entre eux n'est jusqu'à présent arrêtée.

La séance a été aussitôt interrompue, au vu et au su de certains dirigeants présents à la séance, sans qu'aucun d'entre eux n'a pu éviter l'irréparable. La rupture est -- si l'on ose dire -- bien consommée entre le technicien portugais et une bonne partie de la base populaire du club.

