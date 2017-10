Tunisie: Des stratégies pour dynamiser le secteur

Plusieurs défis sont à relever aujourd'hui par l'Amvpcc. «Le principal défi est de développer les ressources financières de l'agence, nous déclare Kamel Bchini, directeur général de l'agence.

Actuellement, nous avons un déficit budgétaire et une baisse de revenus qui est passée de 16 MD en 2010 à 3,5 MD en 2016. Dans notre stratégie, on table sur 4,5 MD pour cette année. Nous sommes en train de préparer un plan de travail pour dépasser cette situation. Il s'agit entre autres d'améliorer la qualité des services à l'intérieur de nos sites. Les services manquent cruellement dans la plupart de nos sites. Nous gérons 53 sites, musées et monuments qui disposent de buvettes et d'espaces de restauration mais la plupart de ces espaces ne sont pas exploités. Nous venons d'ailleurs de lancer de nouveaux appels d'offres pour l'exploitation de ces espaces».

Une tâche qui ne semble pas être facile, puisque les espaces ne sont pas encore aménagés mais aussi parce que les investisseurs privés ne sont pas motivés à cause du recul du nombre de visiteurs et de touristes.

«Ainsi le projet de l'Amvpcc serait de créer une société dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) afin de développer ces services et booster les revenus, poursuit M. Kamel Bchini. A cela s'ajoute une stratégie de promotion pour attirer le plus grand nombre de touristes en collaboration avec la Fédération tunisienne des agences de voyages, l'Ontt, la fédération des hôteliers, entre autres. Nous avons également œuvré pour la réouverture de la mosquée Fadhloun à Djerba et de la mosquée Zitouna pour les visiteurs. Ce sont deux sites qui connaissaient avant le 14 janvier une grande affluence. Nous allons également pallier le manque flagrant de la signalétique dans nos sites».

Les nouvelles nationalités touristiques telles que les Russes et les Chinois imposent également l'actualisation des langues des guides. Une traduction destinée à ces nouvelles catégories fait également partie des stratégies de l'agence ainsi qu'un point culture et un point de vente de produits dérivés à l'aéroport de Tunis-Carthage côté free-shop. Une opération appelée à être développée dans d'autres aéroports et ports.

Du côté de l'édition, l'Amvpcc est sur le point de publier un ouvrage sur Carthage et qui couvre la période qui s'étend de la création de la ville des Puniques jusqu'aux conquêtes islamiques. La collection «Histoire et monuments», qui verra bientôt le jour, renferme 24 ouvrages qui mettront en valeur le patrimoine des 24 gouvernorats de Tunisie. Gafsa et Kasserine sont les premiers ouvrages à paraître en 2018.

Le site de Oudhna est également le siège d'un grand projet d'une structure d'accueil dont le coût s'élève à 2,5 millions de dinars. Un projet qui promet une rentabilité certaine pour l'agence.