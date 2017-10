Tunisie: Le festival ramené au centre-ville

Le Cnci est le plus important partenaire des JCC, sa Directrice générale, Mme Chiraz Latiri, à déclaré : «Depuis toujours, je n'ai assisté aux JCC qu'en tant que spectatrice dans les salles.

Cette année, je me retrouve en plein dedans et je tiens à saluer les efforts de toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied sur cette session. Notre rôle en tant que Cnci et en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles est seulement d'assurer la logistique pour ce festival et veiller à sa bonne gestion sans s'immiscer dans son coté artistique. Je suis également contente d'accompagner cette nouvelle génération montante de cinéastes tunisiens qui nous laisse rêver. Cela dit, le Cnci sera présent entre autres à cette session par l'organisation d'une rencontre autour des jeunes et des industries créatives. Nous signerons également deux conventions l'une avec le Maroc et l'autre avec l'Argentine». Pour sa part, M. Ali Bennour responsable du partenariat au festival, a déclaré «Cette année on est passé du sponsoring au partenariat avec les ministères et les différentes institutions publique et privées telles que la Poste tunisienne. Nous sommes convaincus que la réussite d'un festival dépend aussi de son apport financier ».

Au milieu d'une salle bondée de journalistes et de représentants d'ambassades, Nejib Ayed et son équipe ont annoncé les films en compétition officielle : 14 films en compétition officielle longs métrages, 8 films en compétition officielle courts métrages, 8 films dans la compétitions courts métrages documentaires et 14 film dans la compétition long métrage documentaire. Plus de détails sur : www. jcctunisie. org