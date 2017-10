Tunisie: Une course contre la montre!

C'est donc une véritable course contre la montre pour Marco Simone et son staff pour trouver la meilleure formule.

Tout pour qualifier Rusike

Les entraînements de la dernière semaine se sont axés sur deux points. La fraîcheur et la condition athlétique, d'une part (exercices intenses au stade annexe d'El Menzah, mais aussi des sprints et des montées dans les allées des gradins du stade d'El Menzah), et les enchaînements et mouvements offensifs d'ensemble, d'autre part. L'entraîneur italien n'a pas dévoilé ses cartes, en décidant même de ne pas jouer le moindre match amical, mais on a pu déceler deux points importants : Simone compte beaucoup sur la présence de Rusike en pointe de l'attaque pour donner plus de profondeur au jeu offensif.

Des efforts monstres se font pour le qualifier, sachant qu'il est inscrit sur la liste CAF, mais, apparemment, son dernier bras de fer juridique avec le comité directeur clubiste a compliqué les choses. S'il est bon pour le service, Rusike partira d'entrée, et Khelifa retrouvera le poste qu'il affectionne, l'aile gauche. Deuxième point, l'Italien compte jouer avec un 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'il compte utiliser 2 milieux récupérateurs et non 3 comme à l'aller. Khelil et Ayadi sont les favoris pour ces deux places. La concurrence va être rude pour arracher les places restantes. Cela dépendra de la qualification ou pas de Rusike, mais une chose est sûre, Darragi et Khelifa sont certains de commencer d'entrée. Pour les Chenihi (en baisse inquiétante de forme), Haddad, Zemzemi et Khefifi, il faudra batailler pour une place de titulaire. Ce n'est pas le même cas en défense où Dekhili, Belkhiter, Abdi, Apoko (nouveau leader de la défense) et Jaziri n'auront aucun souci pour des postes de titulaire.

Ce ne sera pas un match simple à jouer et à gérer. Supersport United vient de remporter la coupe et compte sur des joueurs rapides et qui vont jouer vite et directement.