Tunisie: Déclarations sur le tourisme

Salma Elloumi Rekik : «Le temps du tourisme balnéaire est révolu»

«Le temps du tourisme balnéaire est révolu. La diversité du produit touristique sera la clé de voûte de la pérennité et du développement du secteur touristique en Tunisie. Nous tablons sur d'autres types de tourisme tels que le tourisme familial, le tourisme thérapeutique thermal et le tourisme durable dans les régions pour la relance de l'activité touristique. Nous voulons développer le marché arabe, surtout le tourisme familial et haut de gamme. La Tunisie possède tous les atouts pour une véritable relance».

Mohammed Ali Toumi (président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme) : «Diversifier les marchés »

«C'est un pas politique vers le bon sens de la concrétisation des promesses. Il faut diversifier les marchés émetteurs de touristes et je pense que le marché arabe, notamment le marché du Golfe, est important vu son potentiel. Les touristes arabes sont férus de voyages, la Tunisie pourrait être une destination alléchante pour eux. Nous avons besoin de ce genre d'événement qui encourage à drainer plus d'investisseurs».

Bandar Ben Fahd Al Fahid (président de l'Organisation arabe du tourisme) : «La Tunisie sera parmi les meilleures destinations»

«L'amélioration et la stabilité de la situation sécuritaire actuelle de la Tunisie motive davantage les touristes et les investisseurs. L'accord conclu entre l'Organisation arabe du tourisme et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat encouragera la coopération entre les signataires et la hausse de la balance touristique. La Tunisie sera parmi les meilleures destinations touristiques pour les touristes arabes».

Sulaiman Ibrahim Al-Eyari (président du Conseil d'affaires tuniso-saoudien) : «De belles régions qui favorisent le tourisme familial»

« Les relations économiques entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite datent des années 70. Notre pays a investi dans plusieurs régions, notamment le Grand Tunis. Toutefois, la Tunisie était pour longtemps une destination du tourisme balnéaire, pourtant il y a de belles régions qui favorisent le tourisme familial, notamment les régions montagneuses et la région de Aïn Drahem. Ce sont des régions dont le climat est tempéré. Elles seront une destination touristique pour les familles saoudiennes. »