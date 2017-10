Tunisie: A la recherche d'investisseurs et de partenariat

Dans le cadre du programme promotionnel de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa) pour 2017 et dans le but d'attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE) vers la Tunisie tout en encourageant le partenariat et le transfert technologique, l'agence de coopération organise avec l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) la participation de la Tunisie à la 9e édition du Salon international de l'agriculture et des industries alimentaires (Fruita Attraction) qui a lieu du 18 au 20 octobre courant à Madrid en Espagne.

Un stand de 48 m2 est réservé à la Tunisie avec la présence de plusieurs sociétés tunisiennes exposantes ainsi que des investisseurs. L'objectif étant de fournir l'appui nécessaire en vue de multiplier la création de projets dans le cadre d'un partenariat actif susceptible d'ouvrir les horizons pour conquérir de nouveaux marchés. Parmi les structures d'appui, on peut citer aussi le Groupement interprofessionnel des fruits ainsi que le Groupement interprofessionnel des légumes.

Cette participation vise aussi à faire connaître les atouts de la Tunisie dans le domaine de la production, la transformation et la valorisation des produits agricoles et alimentaires. Il s'agit, de même, de rechercher les opportunités d'investissement et de partenariat entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues espagnoles, et ce, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. Une telle initiative permettrait d'augmenter la valeur ajoutée du produit tunisien et de bien le positionner à l'international.