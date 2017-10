Tunisie: Seul Gbala manquera à l'appel

Le reste de la préparation pour ce match important et sur lequel l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour confirmer sa progression a été axé sur l'approche technico-tactique visant à essayer certaines nouvelles combinaisons susceptibles d'être utilisées dans ce match pour bloquer l'adversaire.

De même, une séance d'exécution de coups de pied arrêtés -- une stratégie non négligeable dans le foot moderne -- a été réservée aux bons tireurs, à l'instar de Mosrati, Messaïdi, Ben Romdhane et autres Timoumi et Sabbahi: "Hormis Gbala suspendu et qui ne sera pas de la partie, tout le reste du groupe sera disponible", a estimé Kasri qui pense que «le déplacement à Tunis pour affronter l'EST, avide de rachat, constituera pour nous un autre test de vérité que nous devrons négocier avec beaucoup d'application et concentration pour espérer poursuivre sur notre lancée».

Ben Romdhane et Hadda en ballottage

Ayant fait sa première apparition en cours de jeu contre le COM, Ben Romdhane, qui a réussi le break en marquant le deuxième but de son équipe, suppléera en principe l'Ivoirien Gbala, suspendu pour somme d'avertissements, à moins que Kasri ne lui préfère Hadda relégué au rôle de remplaçant depuis l'arrivée de Ghala, Ben Romdhane ou Hadda sera associé à Sabbahi très utile dans la couverture et la reconversion. Le travail de sape de ce duo très complémentaire sera fignolé par Mosrati de retour après avoir sauté le match de Médenine pour blessure. Son entente avec Messaïdi, très vif sur le couloir, permettra au duo d'attaque Essifi, muet depuis ses deux buts contre le ST, et Kabbou indispensable grâce à sa rapidité et ses ouvertures en profondeur, de déstabliser l'arrière-garde adverse.

L'arrière-garde qui ne cesse de donner des satisfactions depuis le début de saison sera composée de l'excellent Bédéri qui a encaissé un seul but. Mechmoum, très offensif, occupera le flanc droit, alors que Timoumi, qui n'arrête pas de progresser, animera celui de gauche. La paire Hichri-Dziri sera à l'affût dans l'axe pour stopper les velléités offensives adverses.

C'est avec une formation homogène et équilibrée dans ses trois lignes que l'USM partira à l'assaut d'une EST avec la ferme détermination de ramener un résultat positif d'El Menzah.

Formation probable : Bédéri, Mechmoum, Timoumi, Hichri, Dziri, Sabbahi, Ben Romdhane (Hadda) Mosrati, Messaïdi (Ben Hassine) Essifi, Kabbou.

N.B. : Le match EST-USM pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 aura lieu le samedi à huis clos au stade d'El Menzah à partir de 14h00.