Tunisie: La menace de déclarer forfait, et après ?

Bien entendu, le bureau de Boujelel Boujelel ne va pas aller jusqu'à une telle extrémité qui lui coûterait cher, très cher. Le coup de semonce a-t-il eu les effets escomptés ?

Mercredi dernier, une réunion tenue avec le gouverneur de Gafsa, Mondher Laâribi, a permis de débloquer la situation en ce sens que le gouverneur a promis de mobiliser des fonds de soutien au club provenant de quelques entreprises de la région.

De toute façon, les "Sang et Or" du sud-ouest savent que la torture des difficultés financières va les accompagner pour longtemps, aucun club du pays n'y échappant du reste. Tout est donc question de patience et de courage à faire face aux crises récurrentes.

«Indifférence de la CPG et de la tutelle»

Lundi dernier, à l'issue de la réunion de son Comité directeur, l'ESM s'insurgeait contre «l'indifférence de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et de l'autorité de tutelle vis-à-vis d'une ville qui a consenti beaucoup de sacrifices pour participer à sauvegarder la paix sociale dans le Bassin minier».

L'ESM épingle également la réponse négative qu'il a trouvée auprès de la CPG en ce qui concerne son souci d'éponger ses dettes et de répondre aux exigences de la gestion du club. D'autant que la Compagnie demeure l'unique source de financement, et que les belles performances sportives réalisées exigent de plus grosses dépenses.

«Le bureau directeur ne peut plus poursuivre sa mission dans un contexte marqué par la recrudescence des soucis financiers, souligne le staff de Boujelel Boujelel. De ce fait, les activités de l'association sont provisoirement suspendues. Le club ne participera à aucune rencontre de la fin de cette semaine».

Enfin, l'ESM charge la CPG et la tutelle de la responsabilité de ce qui peut arriver au cas où ses doléances financières ne seraient pas satisfaites.

Au bout du compte, les hommes de Ghazi Gherairi seront demain bel et bien là sur la pelouse du stade olympique de Gabès. Ils ne peuvent s'appuyer sur aucun alibi valable pour justifier un forfait.

Répétition générale

Le club minier a effectué le dernier week-end un stage à Sousse sanctionné par un match amical disputé dimanche dernier au stade olympique de Sousse contre l'Etoile Sportive du Sahel. Celle-ci l'a emporté (2-1), le but métlaouien ayant été inscrit par le défenseur axial Aymen Ayari à la 62e minute.

Une dernière répétition fort instructive pour le staff technique.

Khalloufi relève Ben Hassine

Parti exercer au Golfe, l'entraîneur des gardiens de but de l'ESM, Walid Ben Hassine sera remplacé à ce poste par l'ancien portier de l'Avenir Sportif de La Marsa, Jassem Khalloufi.