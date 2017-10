Tunisie: Population à risque - Une nouvelle souche est désormais disponible

Mais, bien que la grippe soit une maladie bénigne, elle pourrait engendrer des complications chez certains patients présentant des facteurs de risque associés à la grippe. C'est pourquoi la vaccination est vivement recommandée, voire obligatoire dans certains cas. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les individus atteints d'affections respiratoires ou cardiaques, la femme enceinte, les diabétiques ainsi que les immunodéprimés (ceux dont l'immunité est fragilisée suite à une maladie ou un traitement, notamment les cancéreux) forment la population à grand risque de complications. Il est à rappeler que le vaccin contre la grippe saisonnière est remboursé par la Cnam et que le prix de l'unidose est 12 dt.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.