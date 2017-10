Tunisie: Le droit d'y croire

L'équipe de Tunisie est déjà sur les lieux depuis d'hier et bien décidée d'annoncer la couleur dès le début de la CAN comme pour envoyer un message à ses concurrents au titre.

Les campagnes africaines de la Tunisie ont connu des fortunes diverses.

En effet, après avoir fait briller les couleurs durant les trois décennies qui ont précédé la création de l'épreuve continentale en 1967 pour remporter huit titres et sans quitter le podium, notre équipe a perdu son leadership, son rayonnement, voire sa place de premier plan depuis quatorze ans. Sa plus mauvaise prestation remonte à l'année 2009, la CAN de Tétouan où l'équipe à terminé en 5e position.

Heureusement, les choses ont commencé à bouger par la suite avec l'avènement de l'entraîneur Fethi M'kaouer et notre sélection a retrouvé un statut d'outsider plus valable et plus crédible.

Ainsi en 2011, la Tunisie est parvenue à remporter la médaille de bronze. Ce renouveau a été confirmé par une médaille d'argent dans chacune des deux dernières éditions.

Absence forcée

La Tunisie s'est absentée de la CAN à deux reprises. La première en 1989 pour des raisons d'ordre technique, la seconde en 2001, puisque la CAN coïncidait avec les Jeux méditerranéens de Tunis.

9e titre et 10e mondial

Notre sélection vise haut dans la CAN du Caire. Le neuvième titre africain (record) et la dixième participation au championnat du monde.

La 1ère CAN de Ben Youssef et Ben Tara

En parcourant l'effectif de l'équipe de Tunisie, on constate que le Kélibien Mohamed Ben Youssef et le professionnel de Chaumont, Anis Ben Tara, prendront part pour la première fois à la CAN.