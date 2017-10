Photo: Kaizene

Mme Lynda Aphing-Kouassi, directrice de la société Kaizene

interview

En prélude à la quatrième conférence organisée par le Cabinet International KAIZENE prévue du 14 et 15 décembre 2017 au Sénégal qui aura pour thème «La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique », un cocktail de lancement a été organisé ce jeudi 12 octobre par le Cabinet KAIZENE dirigé par la CEO LYNDA APHING KOUASSI qui nous a accordé une interview.

Bonjour Madame, qui est LYNDA APHING-KOUASSI ?

D'origine Ivoirienne, une femme qui s'est donnée pour mission de renforcer les capacités en entreprise en Afrique et en la valorisation des talents existants en redonnant la place première au secteur de la formation professionnelle. Ancienne banquière et titulaire d'un master en finances au Royaume Uni Lynda travaille également pour la mise en place effective de la responsabilité sociétale, l'inclusion de la femme en entreprise et le Leadership.

Mère d'une petite fille de 9ans la famille a une importance capitale pour elle et en tant qu'entrepreneur ce lien familial représente un soutien inébranlable qui lui permet de pouvoir chaque jour donner le meilleur d'elle même. Au vu de partager son expérience et apporter sa pierre à l'édifice que représente la construction de l'Afrique. Elle a décidé de rentrer et mettre ses services à disposition en Afrique tout en ayant une branche de son cabinet existant en Angleterre. Passionnée, rigoureuse et déterminée elle entend contribuer de la meilleure manière possible afin de pouvoir laisser des traces positives de son passage.

Veuillez nous présenter en quelques mots le cabinet Kaizene.

Kaizene est un cabinet international de formations professionnelles, de coaching- Leadership et d'organisation de conférence B2B

Le nom Kaizene a-t-il une signification particulière ?

Amélioration continue, rigueur et discipline en Japonais. C'est également une méthode de formations.

Vous organisez la 4ème conférence sur les BTP et infrastructure en décembre prochain au Sénégal, de quoi s'agit t-il ?

Il s'agit d'une conférence B2B afin de créer une plateforme de rencontres'rencontres' d'échanges et de partenariats afin d'atteindre la croissance à travers les infrastructures et les BTP.

Notre conférence se situe dans le contexte de la création des infrastructures, l'amélioration du marché intra-Africain au vu de favoriser la compétitivité et la réduction des couts. Comme l'ont noté l'Union Africaine et la Banque mondiale il ne peut avoir de développement Africain sans l'innovation et les infrastructures d'où la création de villes intelligentes. Parallèlement ce secteur rejoint principalement les secteurs tels que la télécommunication, l'énergie, les NTICS, les organismes internationaux et les banques. A travers notre conférence nous voulons mettre ses acteurs ensemble afin de palier aux difficultés et surtout de créer des partenariats gagnants et bénéfiques pour les populations. « Nous sommes les personnes que nous attendions et nul ne fera notre développement si nous ne nous y mettons pas » A travers notre conférence nous souhaitons donner le ton et surtout montrer le coté sociétal en récompensant les meilleurs entrepreneurs du secteur. Nous lancerons donc un concours en ligne afin de contribuer au développement des champions de demain.

Nous avons choisi le Sénégal, car déjà nos conférences sont tournantes, et nous nous rendons partout en Afrique afin de montrer les beaux exemples Africains et en tirer des leçons a travers un partage de bons procédés. Dans ce contexte nous accentuerons nos débats sur la création des pôles urbains et de la ville nouvelle de DIAMNIADIO et utiliserons cette ville comme bel exemple de talents Africains et de succès Africains afin de répliquer la même chose partout ailleurs et accroitre les investissements. Nous aurons l'opportunité à travers les panels et les sessions de B2B de parler de la mixité urbaine, de la valeur du foncier, des PPP, des Tics et de l'énergie –l'électrification face au plan d'urbanisation et du dividende démographique parmi tant d'autres. Nous vous garantissons des journées riches et variées et vous y attendons. Toutes les informations se trouvent sur le site Internet de KAIZEINE.

Quelle est la particularité de votre cabinet ?

« Tu ne marcheras jamais seul » Marsden cette citation nous définit et nous permet d'être différent car pour nous l'esprit d'équipe, le capital humain et l'appartenance sont très importants et a travers notre cabinet nous avons des formations sur mesure qui sont crées après une analyse des besoins des entreprises et des personnes, nous avons différentes sessions de travail afin de mieux comprendre les entreprises et personnes avant de proposer une formation.

Nos séances de coaching favorisent également le développement personnel mais aussi au sein de la communauté et le désir de laisser des traces positives : un héritage à travers les actes que nous posons. Nos formations sont composées d'activités ludiques et d'étude de cas, nous organisons des séminaires de formations et associons la formation au coaching.

Selon vous quelle est la place qu'occupe la formation dans le processus de développement d'un pays ?

La formation est le pilier du développement et en investissant dans les hommes le socle des entreprises et des pays nous bâtissons une société avec des valeurs de développement et de respect les uns pour les autres.

Grace à celle ci nous arrivons à nous remettre en question et à améliorer nos performances et surtout en renforçant nos talents. Pour les entreprises celles ci arrivent à créer un esprit d'appartenance à travers une culture d'entreprise et à valoriser leurs collègues pour une productivité garantie, une rétention des talents et un leadership excellent.

Parlez nous des activités déjà menées par Kaizene en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde.

Quel est votre regard sur la formation en Cote d'Ivoire ? Elle est de plus en plus courante et les entreprises y mettent un point d'honneur. Tous les employés y ont droit et celle-ci favorisera la rétention des talents. La formation favorise la réflexion et « la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue » Socrate ce qui redonne encore la place importante de la formation en entreprise.

Quel est votre Mot de fin ?

« D'abord on vous ignore, puis ils se moquent de vous, puis ils vous combattent, puis vous gagnez » Gandhi

Apprenez à vous connaître, et ayez confiance en vous et armez-vous de passion, un chemin parsemés d'embuches mais qui en vaut la peine. Chaque personne est la clé de son succès.

