Congo-Brazzaville: TIC - Léon Juste Ibombo salue le hackathon « Hack4food »

Les lauréats du concours organisé par la communauté Fongwama et le Programme alimentaire mondial (Pam) ont échangé, le 18 octobre, avec le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, autour d'une collaboration plus soutenue afin que l'initiative participe à l'économie numérique en plein essor.

« Samedi, nous avons visité ces jeunes qui étaient dans un hackathon de 48 heures pour mettre en place des applications destinées à booster le secteur agricole dans notre pays. Nous avons reçu les lauréats pour leur dire que le gouvernement est derrière eux », s'est réjoui le ministre, au terme de cet échange.

Événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours, le hackathon « Hack4food » a exploré le thème de la sécurité alimentaire et le développement durable. En deux jours de développement libre, trois lauréats se sont distingués avec des applications capables d'investir le secteur agricole congolais.

« Développer une application en 48 heures exige beaucoup d'effort et d'intelligence. Mais si en 48 heures il y a eu une application qui a pu être exécutée, que peut être réalisé en deux et six mois si les moyens logistiques sont disponibles ? », s'est interrogé Prince Youlou, coordonnateur de la plate-forme Fongwama, heureux du soutien qu'apporte désormais le ministère de tutelle à l'initiative.

Le premier lauréat de cet hackathon est Karl Obissi. Avec son groupe de développeurs, il a réussi, en 48 heures, à créer Lonatek, une application qui tire son nom de deux mots lingala : Lona et teka, en français « récolte et vend ». Il s'agit, souligne-t-il, de mettre en relation agriculteur, acheteur et transporteur.

« Il y a des agriculteurs qui après récolte ne savent pas comment acheminer les produits vers les centres qui ont en besoin. De l'autre côté, nous avons des acheteurs qui recherchent des produits agricoles. Mais au-delà de cette fonction, Lonatek sera capable de soutenir la lutte contre la faim, en facilitant les dons et actions vers des cibles », a expliqué Karl Obissi.

Présent à l'échange, le représentant du Pam au Congo, Jean-Martin Bauer, estime que l'innovation, la technologie et la science peuvent être un levier pour améliorer la sécurité alimentaire dans le pays et réduire la pauvreté. Bénéficiaire de cet hackathon, le Pam, souligne-t-il, s'associera à d'autres agences du système des Nations unies pour « faire l'incubation des projets primés afin qu'ils puissent être développés, testés sur le terrain et un jour mis à la disposition du public pour utilisation ».

Explorer des projets collaboratifs pour soutenir l'économie numérique

Saluant l'initiative, Léon Juste Ibombo a expliqué que la transversalité de l'action de son ministère requiert des collaborations florissantes capables d'enrichir le contenu congolais en terme applicatif. Pour encourager ces jeunes, le ministre a annoncé la réhabilitation d'une salle équipée en matériel informatique et une connexion haut débit au ministère pour soutenir la convergence collaborative.

Dans l'optique, bientôt, du lancement de l'appel à contribution pour l'élaboration du Plan d'action nationale de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo a invité les jeunes de Fongwama à faire des propositions pertinentes qui permettraient demain de garantir l'écosystème numérique.

S'exprimant au nom de la communauté, Prince Youlou a, pour sa part, loué l'initiative du gouvernement avant d'annoncer déjà une contribution dans ce Plan national. Elle se résume en la création, au sein des écoles, des clubs informatiques afin d'initier à la programmation à partir du collège et du lycée. Il s'agit également de maintenir les hackathons qui sont de véritables occasions de découverte de talents.