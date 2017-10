Maroc: Le Forum MEDays fête sa 10ème année à Tanger !

Déjà 10 ans ! Les MEDays, créés en 2008 avec pour objectif premier d’installer durablement, au sein des grandes conférences internationales, un Forum marocain axé sur les préoccupations des pays du Sud, fêteront donc en 2017 leur édition « anniversaire ». Il va sans dire que cette ambition, portée à l’époque par une équipe relativement jeune et ambitieuse, s’est réalisée au fur et à mesure du succès année après année de ce Forum, devenu pour de nombreuses personnalités internationales de premier plan, une référence à travers les thématiques qu’il porte, le contenu de ses débats ainsi que la qualité de son organisation. Ceci sans oublier sa renommée sur le plan régional et continental, ayant pu moi-même sonder, lors de mes déplacements en Afrique, la notoriété du Forum MEDays, considéré par les observateurs africains comme le « Davos » du continent.

Je suis également très fier de la capacité de l’Institut Amadeus d’avoir créé et entretenu, un réseau exceptionnel de personnalités internationales majeures. En dix années nous avons su attirer, édition après édition, toujours plus de figures mondiales, à l’image des différents lauréats des Prix MEDays, dont le palmarès est révélateur de l’intérêt porté à ce Forum ! Le Grand Prix MEDays est considéré aujourd’hui comme une prestigieuse récompense. A travers les MEDays et leur impact politique concret, le Sud a aujourd’hui son forum. Tanger a, en effet, comblé un vide important dans cette zone géographique.

Si sa pérennité constitue indéniablement le plus grand succès du Forum MEDays, je ne saurai occulter, la valeur ajoutée apportée par les MEDays sur des questions et thématiques de premier plan. Partenariat économique et politique Maroc-Afrique, sécurité et stabilité au Sahel, soutien et plateforme de promotion à la cause Palestinienne et relations Maroc-pays émergents, coopération Nord-Sud et Sud-Sud sont des sujets sur lesquels les MEDays ont su s’imposer en tant que caisse de résonnance attendue et prescripteurs d’idées et de propositions crédibles.

Dans un contexte international actuellement caractérisé par un Nord enclin au repli sur soi et un Sud enthousiaste à une ouverture sémillante sur le Monde et les espaces, deux visions se confrontent aujourd’hui. Les pays du Nord sont marqués par l’avènement des courants des extrêmes, par les prises de positions du Président Trump, par la désunion de l’Europe, par la montée de la droite nationaliste en Europe ainsi que par la libération de la parole raciste et islamophobe. Les pays du Sud semblent, en revanche, faire preuve d’une plus grande ouverture et d’une volonté de coopération qui permettrait de répondre de manière collective aux défis communs. L’Afrique affiche notamment son aspiration à la puissance et à la coopération. Cependant, au-delà de l’engouement pour une Afrique puissante, celle-ci fait face, sans exception, à de nombreux obstacles et défis dans sa quête d’émergence.

Ainsi, la 10ème édition des MEDays aura pour thème « De la défiance aux défis : l’ère des grands bouleversements ». Cette édition anniversaire verra la présence de personnalités internationales de renom, qui étudieront les différentes problématiques de notre ère et supputeront les moyens et les mesures nécessaires pour gagner le challenge de l’Humanité, faisant ainsi, une nouvelle fois, des MEDays une plateforme de solutions et d’expertises d’envergure internationale.

Enfin, il me parait essentiel de rappeler à l’occasion de cette édition anniversaire, que l’Institut Amadeus, qui produit intégralement le Forum MEDays, ne fait appel à aucune structure extérieure ou étrangère (think tanks, cabinets de conseil et de lobbying, agences de communication, etc.), pour mobiliser les intervenants de haut niveau qui participent aux MEDays.

Par ailleurs, l’expérience des MEDays démontre qu’il est aujourd’hui possible pour un événement marocain de s’inscrire parmi les grandes conférences internationales et qu’il n’est pas nécessaire « d’importer » une conférence non gouvernementale de structures étrangères au Maroc.

La recette du succès des MEDays réside dans le tryptique : Forum d’initiatives intégralement ouvert au public, thématiques au cœur de l’agenda mondial et participation de personnalités qui font l’actualité internationale.

Aujourd’hui nous sommes heureux de célébrer ces réalisations et d’offrir encore des nouveautés dans le format des MEDays. Tout d’abord, nous renforçons l’aspect opérationnel du Forum avec les initiatives MEDays, des ateliers de travail entre décideurs politiques et économiques qui présenteront leurs recommandations concernent le renouvellement du dialogue euro-africain et les priorités du secteur de la santé en Afrique.

Aussi nous lançons aujourd’hui le blog des MEDays, une plateforme digitale qui a comme objectif de réunir notre communauté dynamique d’experts, décideurs et acteurs de la société civile et de prolonger l’expérience du Forum tout au long de l’année pour continuer le débat, poursuivre les discussions entamées à Tanger et créer ainsi un fil conducteur entre les différentes éditions.

En vue de préparer notre audience aux échanges de l’édition 2017, nos “guests” MEDays commenceront à explorer les différents angles de débat des thématiques qui seront abordés en novembre prochain grâce à leurs analyses.

Rendez-vous donc sur Le Blog des MEDays dès aujourd’hui et à Tanger du 8 au 11 Novembre pour les 10èmes MEDays !

