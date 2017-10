Ouganda: Building Energy célèbre le lancement de la production dans sa centrale électrique photovoltaïque

communiqué de presse

Tororo, Ouganda — La centrale de 10 MWc à Tororo, générant 16 GWh d'énergie renouvelable chaque année, couvrira les besoins en énergie de 35 838 personnes et contribuera à réduire les émissions de CO2 de 7 200 tonnes.

Building Energy, multinationale opérant à titre de programme de production indépendant (IPP) mondialement intégré dans le secteur de l'énergie renouvelable, annonce l'inauguration de la centrale solaire de Tororo, son premier système photovoltaïque en Ouganda. Avec une capacité de 10 MWc, cette centrale fait partie des plus grandes en Afrique de l'Est. Building Energy était aussi chargé du développement du projet, de l'organisation du financement, ainsi que de la construction et de la mise en service de la centrale. Le lancement de l'exploitation a été célébré à l'occasion de la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée à Tororo, en présence de Matteo Brambilla, directeur général de Building Energy pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et d'Attilio Pacifici, ambassadeur de l'UE et chef de la délégation européenne en Ouganda.

La centrale solaire de Tororo génèrera environ 16 GWh d'énergie chaque année, satisfaisant aux besoins énergétiques de plus de 35 838 personnes. Par ailleurs, elle favorisera un développement industriel propre dans la ville de Tororo tout en réduisant les émissions atmosphériques de plus de 7 200 tonnes de CO2 par an. Des initiatives de développement communautaire sont également en cours.

Le parc solaire a été développé avec le Global Energy Transfer Feed in Tariff (« GET FiT »), un programme d'assistance dédié aux projets d'énergie renouvelable géré par la banque de développement allemande KfW, en partenariat avec l'Electricity Regulatory Agency (ERA) de l'Ouganda, et financé par le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, les gouvernements de Norvège, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures a mis des fonds à disposition via le GET FiT Solar Facility sous la forme d'un paiement complémentaire par kWh d'électricité fournie sur 20 ans. Ce financement comble le fossé entre les coûts de génération et le tarif de subventionnement défini par Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) via un accord d'achat d'électricité (PPA).

L'investissement global de 19,6 millions USD dans la construction de la centrale de Tororo a été financé par FMO, banque de développement des Pays-Bas qui, en tant qu'arrangeur chef de file mandaté, a coordonné la mise à disposition d'une facilité de prêt à terme de 14,7 millions USD. Les 50 % du financement ont été syndiqués auprès de l'Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), tandis que la contribution globale de capitaux des actionnaires s'est élevée à 4,9 millions USD.

