Burkina Faso: Liberté de la presse - Les «Réseaux sociaux et juridictions burkinabè» au cœur d'un panel

Pour sa part, Dr Cyriaque Paré, enseignant en communication et en journalisme et patron d'un site d'informations, estime qu'il ne faut pas confondre journalisme et militantisme sur les réseaux sociaux. «Le journaliste citoyen reste un citoyen pour le journaliste, c'est-à-dire une source d'information pour le journaliste», fait remarquer M. Paré.

Néanmoins, il suggère qu'il soit permis au Conseil supérieur de la communication d'élargir son champ d'action aux réseaux sociaux. Si le journaliste est «protégé» par la dépénalisation du délit de presse dans le cadre de sa profession, ce n'est pas le cas chez l'activiste des réseaux sociaux. Ce qui fait dire à l'homme de droit qu'il est plus prudent pour le journaliste de faire la part entre activisme et journalisme.

Abdoul Karim Sango, juriste, politologue et professeur à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam) de Ouagadougou, a retracé la complexité de cet espace numérique. Tout en affirmant qu'il y a une avancée dans l'encadrement juridique du journalisme au Burkina Faso, M. Sango estime que les activistes des réseaux sociaux ne devraient pas bénéficier de la dépénalisation des délits de presse.

Mais cette liberté, acquise de haute lutte, mérite une introspection. Cette journée est donc l'occasion pour les acteurs de s'interpeller par rapport à ce qui est fait de cette liberté et de l'exercice de la profession conformément aux principes d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste. Pour Boureima Ouédraogo, président du comité de pilotage du CNP/NZ, il est nécessaire de préserver cette liberté acquise après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.

