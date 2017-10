Afrique: Sanctions - Réunion entre le Comité du Conseil de sécurité concernant le Soudan du Sud et le Coordonnateur du Groupe d'experts

Le Coordonnateur du Groupe a présenté le rapport de 120 jours du Groupe d'experts. Dans leurs observations et leurs questions, les membres du Comité ont mis l'accent sur plusieurs éléments comme le forum de haut niveau pour la revitalisation de l'Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud, les efforts faits à l'échelon régional par l'IGAD, la gravité de la situation humanitaire et économique, et l'impact que pourraient avoir de nouvelles sanctions.

New York — NEW YORK, 19 October 2017 / PRN Africa / -- Le 6 octobre 2017, les membres du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud ont entendu un exposé du Coordonnateur du Groupe d'experts sur le Soudan du Sud. Cette réunion s'inscrivait dans le prolongement de la parution du rapport S/2017/789, publié en application de la résolution 2290 (2016) dans laquelle le Conseil avait demandé au Groupe d'experts de lui présenter un rapport dans les 120 jours.

