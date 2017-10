Congo-Kinshasa: La situation sécuritaire s'améliore à Kamonia et Luiza

communiqué de presse

Le Brigadier général Mohammed Aqeel, commandant du secteur sud de la force de la MONUSCO en charge des opérations de la force de la MONUSCO à l'Est de la RDC et dans les Kasaïs, en visite à Kamonia et Luiza, est confiant : la situation sécuritaire s'améliore à Kamonia et Luiza.

Accompagné du chef du bureau de Kananga et de représentants de UNMAS, OCHA et du BCNUDH, à Luiza et à Kamonia, le Brigadier général s'est entretenu avec les commandant de bases de la MONUSCO, les représentants des FARDC, les acteurs de la société civile et les Administrateurs des territoires (AT) de Kamonia et Luiza.

Au cours de sa visite, Mohammad Aqeel a apprécié la bonne collaboration qui existe entre les forces de défense et de sécurité congolaises déployées dans ces zones et la force de la MONUSCO. Et les résultats sont palpables selon l'AT de Kamonia qui constate «une baisse de l'insécurité» et une tendance au retour de certains déplacés même s'il estime que « des efforts restes à faire au niveau humanitaires.» Par exemple le cas du ferry qui a coulé sur la rivière Luanga Tshimo est une préoccupation à Kamonia. Selon Kouzouo Basile, AT de Kamonia, «depuis environ un mois que le ferry a coulé suite à des vents violents, ce seul moyen d'approvisionnement en marchandises provenant de l'Angola rend difficile l'approvisionnement des habitants en denrées alimentaires.» Cette situation impacte également selon les commandants des FARDC et PNC de Kamonia sur les capacités de patrouilles mixtes avec la force de la MONUSCO au-delà de la rivière.

A Luiza, les représentants de la société civile ont pour leur part pointé du doigt la lenteur dans l'assistance humanitaire, qui inquiète la frange de la population qui est retournée, après avoir fui, suite aux exactions des miliciens Kamunina Nsapu. Grâce au déploiement de la MONUSCO, la population affirme que les activités des miliciens ont pratiquement cessé même si selon elle, quelques éléments sont encore présents dans certaines zones.

Face à ce tableau Aqeel a dit que la MONUSCO prévoit un futur mouvement des troupes pour répondre au besoin de protection de la population pour projeter les troupes là où le besoin se fait le plus sentir en tenant compte des capacités de la mission onusienne.