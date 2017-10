Dakar — Des artistes plasticiens sénégalais et éthiopiens ont exposé, jeudi, leurs œuvres à l'Alliance éthio-française, dans le cadre des Journées culturelles sénégalo-éthiopiennes qui se tiennent à Addis-Abéba depuis lundi, informe un communiqué transmis à l'APS.

L'exposition réunit quatre artistes sénégalais et sept artistes éthiopiens membres de l'Association des artistes éthiopiens et de l'Association des femmes plasticiennes, souligne le texte transmis par le service presse du ministère de la Culture.

Le document souligne que "des œuvres de haute facture, mises en valeur par une scénographie bien pensée et fluide du commissaire de l'exposition Massamba Mbaye sont présentées".

"L'occasion était belle pour les artistes sénégalais et leurs homologues éthiopiens d'échanger et de partager ensemble leurs expériences et leur savoir-faire sur les nouvelles tendances de l'art ainsi que des possibilités de collaboration futures", souligne-t-on.

Côté sénégalais, les artistes Kiné Aw, Marianne Senghor, Arébénor Bassène et Mbaye Ababacar Diouf, "dans des approches différentes, ont chacun en ce qui le concerne, traduit à travers ses œuvres présentées, le dynamisme de l'art contemporain sénégalais"

Quand aux artistes éthiopiens, Lemma Guya, Aynalem Gabré Maryam, Seyoum Alayem, Seifu Abebe, Biru Worku, Birtukan Dejene et Ruth Ademasu, souligne le texte, "ils se sont illustrés par la multiplicité des techniques, des technologies sollicitées et l'étonnant éclectisme d'une culture artistique".

Les Manufactures des arts décoratifs (MSAD) de Thiès ont exposé 10 tapisseries qui portent les signatures de grands artistes à l'image de Kalidou Kassé et Seyni Ndiaye Diop.

Cette exposition, a été conçue et organisée par la galerie "Kemboury", sous la houlette de sa directrice, Thérèse Turpin Diatta.

Ces journées culturelles sénégalo-éthiopiennes, qui se poursuivront jusqu'à dimanche, sont initiées par l'ambassadeur du Sénégal en Ethiopie, Baye Moctar Diop.

L'objectif, disait-il à l'ouverture de la manifestation, relève "d'une démarche qui vise à renforcer la coopération bilatérale en permettant aux créateurs et autres acteurs de la culture d'échanger et de dialoguer pour le rapprochement des peuples par l'art, source de paix, de concorde et de respect mutuel".