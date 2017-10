Cameroun: « Les finales seront serrées »

interview

Yves Tsala, président de la ligue régionale de basketball du Centre, parle des finales de la coupe du Cameroun ce week-end.

Ce dimanche en finale de la coupe du Cameroun de basketball, Beac affronte Nzui Manto en messieurs et Apejes sera opposé à FAP chez les dames. Quels sont les favoris ?

Beac et Nzui Manto se connaissent bien. D'ailleurs, c'est la même affiche que la saison dernière. Ce sera donc un match serré. Apejes et Fap chez les dames se sont affrontées plusieurs fois au niveau du Centre et elles ont déjà été en finale une fois en championnat national. On souhaite voir du beau jeu lors de ces confrontations. Et puis ce sera de bon augure, comme on abritera les éliminatoires de la coupe du monde notamment de la poule A en fin novembre. Ça sera aussi pour nos joueurs un galop d'essai.

Après la longue trêve des championnats, à quel niveau de jeu peut-on s'attendre?

Forcément, il y aura des perturbations. Les championnats nationaux sont à l'arrêt depuis, à la faveur de la saison internationale avec les Afrobasket masculin et féminin, ainsi que les Jeux de la Francophonie. Du coup, ceux qui n'étaient pas à ces compétitions seront confrontés à des difficultés et des risques. Une compétition est différente des entraînements. C'est clair qu'en début de match, on constatera un certain manque de rythme mais nous avons à faire à des compétiteurs. Plus le match va avancer, plus les équipes auront des automatismes et la compétition sera serrée.

Pourquoi cette domination des clubs de la région du Centre ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la domination du Centre. C'est une région qui joue dans toutes les catégories et c'est la seule qui est régulière depuis plus de dix ans. Ce qui fait que les clubs sont au-dessus des autres. Ce sont des jeunes qui jouent ensemble depuis, parce qu'il y a beaucoup de formateurs et d'encadreurs au niveau du Centre pour créer des académies qui se déploient. On a aussi la chance d'avoir des équipes stables comme Beac et Fap qui sont anciennes et qui ont quand même un minimum de structuration. Le championnat est assez bien organisé et les équipes jouent régulièrement.