Tchad: Débat autour du projet de Constitution

L'opposition radicale représentée par les plateformes FONAC et CPDC dénonce «le reflet d'une logique électoraliste» et «une ruse qui a pris de court le comité».

Le découpage territorial semble la principale pomme de discorde. Alors qu'une large majorité des membres dudit Comité souhaite le retour aux 14 préfectures, comme avant l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby Itno en 1990, une minorité des membres souhaite plutôt la création de douze provinces. Sur le but visé par ce texte, Mahamat Digadimbaye, membre du Comité technique et coordinateur national des Associations de la société civile (CASCIDHO) évoque des raisons d'ordre économique et territorial. «L'objectif est de créer des pools économiques pour renforcer l'économie, l'autonomie et le développement des provinces», explique-t-il. Le projet de Constitution divise l'opinion tchadienne.

Elle porte sur la forme de l'Etat, la justice, le Parlement et la bonne gouvernance. «Des consultations sur différentes thématiques institutionnelles ont été menées pendant une année dans les 23 régions du pays. Nous en avons fait une synthèse», affirme Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre secrétaire général du gouvernement et président dudit comité. Dans son contenu, le projet de Constitution contient pas moins de 80 propositions de modifications de la loi fondamentale.

