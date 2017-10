Sénégal: Formation professionnelle - 3.018 jeunes financés en 2 ans

De plus en en plus de jeunes veulent bénéficier d'une formation qualifiante pour acquérir des compétences professionnelles et techniques.

Depuis sa création, il y a un peu plus de 2 ans, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a financé 3018 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite, le 18 octobre 2017, à Kolda, par son directeur général Dame Diop. C'était lors de la journée d'information et de partage sur l'intervention dudit Fonds dans le projet intitulé « Accès équitable à la formation professionnelle (Acefop) ».

La rencontre s'est déroulée en présence des acteurs de la formation professionnelle, notamment les centres de formation professionnelle et technique, les chambres consulaires, les représentants du secteur public et privé et les organisations des jeunesses, entre autres.

La mission de ce fonds est d'accompagner les jeunes en leur octroyant notamment des bons de formation qui leur permettent d'acquérir des compétences dans les centres de formation professionnelle. Ce fonds, financé par l'Union européenne, est destiné aux jeunes âgés de 18 à 35 ans et s'inscrit dans le cadre du renforcement du capital humain dont le Sénégal a tant besoin pour devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Ces jeunes sont également éligibles au Fonds Acefop à travers « des projets de formation-insertion » mis en œuvre par les structures de formation professionnelle de leur région respective et qui tiennent compte des opportunités économiques de leur terroir. Ces centres recrutent les jeunes et les forment pour leur permettre de s'insérer dans des créneaux porteurs à travers l'emploi ou l'auto-emploi.