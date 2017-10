Sénégal: PSE - Paris renouvelle son engagement

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Par ailleurs, six priorités sectorielles sont identifiées pour contribuer au développement et à l'émergence du Sénégal.

Les deux pays «s'engagent à prendre en compte les critères environnementaux et sociaux dans la mise en œuvre de ce projet ». « Chaque partie s'engage, par ailleurs, à mettre en place un comité de suivi bilatéral du TER de Dakar afin d'optimiser le dialogue entre acteurs et assurer le respect du calendrier. »

Les projets du port de Bargny, la ligne de chemin de fer Dakar- Bamako et le projet symbolique autour de Saint-Louis relatif à la gestion du patrimoine et au développement durable, feront l'objet d'un suivi rapproché des entreprises françaises qui pourront mettre au service de l'émergence sénégalaise leur expertise et leurs compétences. Le secteur privé est un acteur clé du développement.

Selon le document, l'AFD, qui contribue à ce programme à hauteur de 800 millions d'euros aujourd'hui au travers de 45 projets, maintiendra son appui. En second lieu, Bpifrance Assurance Export (BPI-AE), dont l'octroi de nombreuses garanties aux prêts commerciaux sénégalais a favorisé le dynamisme de l'activité des entreprises françaises au Sénégal, réitère sa volonté de travailler aux côtés des autorités publiques et des entreprises sénégalaises.

