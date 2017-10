Cameroun: Exclusif, Larry Ayamba : «Nous ne demandons pas notre indépendance »

Pour rappel, depuis plusieurs mois, la minorité anglophone, qui représente environ 20% de la population, exprime ouvertement son mécontentement face au gouvernement de Yaoundé et milite pour davantage d'autonomie. Plusieurs leaders tentent de défier le pouvoir central et l'on cite entre autre : Larry Ayamba défend l'engagement sécessionniste de l'Ambazonian Governing Council (AGC), Nfor Ngala Nfor porte la voix de la Southern Cameroons National Council (SCNC), Mancho Bibixy est le meneur des manifestations à Bamenda, Wilfried Tassang est le leader du puissant syndicat des enseignants anglophones qui a instauré le boycott du système scolaire actuel.

Larry Ayamba qui s'exprimait en anglais lors de l'entrevue poursuit : « Nous n'avons aucun problème avec les camerounais de l'autre rive du Moungo. Ils sont nos frères, ils sont nos voisins. Et, cela va rester ainsi à jamais. C'est comme la main et les doigts. On ne saurait les séparer. »

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.