Cameroun: Carnet noir - L'artiste musicien camerounais Mballa Rogers casse sa guitare

Le chanteur de Bikutsi et auteur du génialissime titre « Ma ding wa », entendez, je t'aime, a succombé à un accident cardiovasculaire (Avc) ce jeudi 20 octobre 2017 à Nkokngock son village natal par Mbalmayo, département du Nyong et So'o, région du Centre.

Le Cameroun privé d'une de ses plus grandes voix. Mballa Rogers s'est éteint ce jour des suites d'un Avc qui l'affecté mercredi dernier. Chanteur talentueux et n'ayant jamais cherché son inspiration dans le string et le soutien-gorge comme c'est la mode aujourd'hui, il quitte ce monde après avoir mené une vie sobre et tranquille.

Charles Ateba Eyené est sans doute celui qui lui aura rendu le plus bel hommage de sa vie. En 2011, invité de l'émission « L'Arène » diffusée sur Canal 2, l'essayiste et critique politique tant aimé du peuple, et haï de l'élite politique administrative camerounaise, avait indiqué que Mballa Rogers, était son chanteur préféré, avec son brillantissime titre « Ma ding wa » que l'auteur des « Paradoxes du Pays organisateurs n'avait pas hésité à mimer dans la rubrique « Mes Préférences ».

N'est-il pas toujours mieux de rendre hommage à un talent de son vivant !? Adieu Mballa Rogers. Tu n'auras pas vécu inutilement sur la Terre. Ton très bien soigné, voluptueux, envolé et fort évocateur titre à succès « Ma ding wa », te gardera à jamais vivant dans nos mémoires. Salut à Toi !