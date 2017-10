I l y a 24 ans que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, laissait la Côte d'Ivoire orpheline. Le Bélier de Yamoussoukro, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, l'homme dont la vie est et reste un immense programme, a été célébré hier par la fondation qui porte son nom.

Après une messe de requiem dans la matinée d'hier à l'église St Jean de Cocody où ont pris par le président Henri Konan Bédié, le Pr Henriette Dagri Diabaté et tous les hauts cadres du RHDP, les disciples de la philosophie de Felix Houphouët-Boigny se sont retrouvés au Plateau dans la soirée pour une conférence publique et se souvenir des temps forts de la vie du père de la Côte d'Ivoire moderne. Pour le Pr Jean Noël Loukou, secrétaire exécutif de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ce 24 anniversaire de la mort de Félix Houphouët Boigny est une autre occasion pour tout ivoirien, de se rappeler de toutes les grandes actions et vision que nanan Félix Houphouët-Boigny a su incarner pour son pays et pour le continent africain tout entier.

«Nous célébrons la mémoire d'un homme, pas n'importe lequel, un homme qui incarne d'immenses valeurs, d'immenses actions et d'immenses visions, un homme dont la vie reste un riche enseignement pour ses contemporains. Et nous allons poursuivre cette commé- moration à Yamoussoukro demain (ndlr aujourd'hui)» a indiqué le secrétaire exé- cutif de la Fondation Félix HouphouëtBoigny, Jean Noël Loukou. Puis d'introduire, la conférence publique qui a pour thème «le processus démocratique en Afrique, contraintes et perspectives», conférence dite par le Pr Lath Yedo, enseignant de droit public à l'université de Cocody.

Le juriste chevronné, dans un cours magistral, a mis l'auditoire à merci sur le sujet. D'une élégance langagière, bien structurée, il a revisité les processus démocratiques des Etats africains francophones, décrit leur limite et salué les nettes améliorations enregistrées ces dernières années dans les Etats membres du Conseil de l'entente. Après suivra un film documentaire retraçant les temps forts de la vie du Bélier de Yamoussoukro.