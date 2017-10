« Ce matin (hier, ndlr) j'ai visité l'EGS (établissement général des services) de l'armée et la base aérienne d'Abidjan sous la conduite du chef d'Etat-major de l'armée de l'air. Je veux vous dire à quel point je suis impressionné par ce que j'ai vu en termes de potentialités.

J'ai vu un potentiel humain impressionnant. J'ai vu des officiers d'un grand niveau qui ont une parfaite maitrise de leurs responsabilités. Je ne suis pas étonné parce que tous ceux qui ont fait leur cursus scolaire savent très bien qu'après l'école primaire, ce sont les plus brillants qui sont retenus pour l'EMPT. Après le BAC et la licence, ce sont encore les plus méritants qui sont admis dans les écoles d'officiers. On a forcement la crème de l'intelligence ivoirienne dans les armées. J'ai pu toucher cela, j'ai pu vivre cela et je voudrais féliciter tous ces officiers de grande qualité qui peuvent apporter une contribution importante à la Côte d'Ivoire.

Ce matin, avec les médecins, les pharmaciens, les pilotes... j'ai vu des gens de qualité et je pense que notre armée doit pouvoir se reposer sur ces officiers pour que les sous-officiers bénéficient d'un encadrement et d'un parrainage qui leur permettent d'apporter une grande contribution à la Côte d'Ivoire. La stratégie de défense repose sur une armée de l'air puissante. Donc nous devons travailler à la montée en puissance de cette armée. Aujourd'hui sa capacité à projeter rapidement, sa capacité à combattre doivent être des atouts pour la défense ivoirienne. Je veux m'inscrire avec vous dans cette dynamique de renforcer l'outil de défense aérienne de la Côte d'Ivoire. Avant cela, comme je le dis partout où je passe, nous devons veiller à faire en sorte que les sous-officiers, les soldats du rang puissent bénéficier de conditions de vie qui soient de nature à leur permettre d'être heureux dans leur peau de militaire.

Parce que le militaire doit être quelqu'un qui est bien, qui donne envie. Parce que tout le monde rêve de devenir militaire. Notre responsabilité est d'améliorer vos conditions de vie pour qu'en retour vous soyez de bons miliaires, fiers d'être au service du pays. Je vais m'engager tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour que les choses progressent. Nous avons réussi à obtenir un complément budgétaire de 5 milliards pour l'année 2017 pour rapidement réhabiliter et construire les cuisines et les réfectoires afin que les gens mangent dans de bonnes conditions. Ce sont des réponses de vie saine que je vais apporter pour que nous puissions réconcilier l'armée avec elle-même et réconcilier l'armée avec la nation. L'armée doit être un soutien, un plus pour le pays.

Elle ne doit pas être un problème pour le pays. Ce sont ces problématiques que je suis venu adresser avec vous en parlant avec vous, en étant au contact du soldat, en l'écoutant. Nous devons faire avancer notre pays. C'est notre seule mission. Quand on est dans l'armée, ce n'est pas pour faire la politique ni le syndicalisme. Le militaire est au service de la hiérarchie et de l'Etat. Nous devons cesser toutes ces discussions qui n'ont pas lieu d'être dans l'armée. Quand on vient dans l'armée, c'est qu'on veut être un militaire droit dont tout le monde est fier. Notre travail, c'est d'anticiper vos problèmes et d'y apporter des solutions. Je suis venu faire ce travail avec vous et je suis convaincu que nous allons le réussir ensemble. Nous allons réussir après quelques mois voire une année à transformer l'image de notre armée et chacun de nous sera fier du résultat de notre engagement. Nous, ministère et la hiérarchie ne sommes pas là pour nous opposer à vous.

Nous sommes là pour qu'harmonieusement nous puissions avancer ensemble. Je veux compter sur votre engagement, sur vous disponibilité. Je vous fais confiance et vous pouvez me faire confiance. Et, chacun de vous va toucher du doigt les progrès que nous allons faire ensemble. Nous allons faire du concret. Dans tous les domaines, vous allez voir les choses s'améliorer. Je veux pouvoir compter sur votre discipline. Car, les questions de discipline nous font reculer et nous font perdre la dynamique harmonieuse qu'il doit avoir entre le gouvernement, la hiérarchie et les soldats pour avancer ensemble. Personne ne peut avancer sans l'autre. Le pays ne peut pas avancer sans ses militaires, sans son armée. Nous avons tous les programmes de formation, nous sommes en train de travailler sur la reconversion, sur le départ volontaire. Parce que le travail de l'armée est un travail prenant et qui demande beaucoup d'énergie.

Dans des pays comme les Etats-Unis, les patrons des plus grandes sociétés de gardiennage, de sécurité privée sont des anciens militaires. Ils ont rendu des services à la nation et avec leur discipline, leur savoir-faire, ils se disent : «Je vais faire autre chose avec la reconversion pour me donner une chance de repartir dans la vie ». Je le vois dans mon bureau. Quand on reçoit toutes les grandes sociétés privées qui travaillent dans le domaine de la défense, les grands patrons sont des anciens militaires qui souvent ont été sous-officiers dans l'armée française ou américaine. Donc un autre avenir est possible pour le militaire dans la vie civile. Nous allons travailler ensemble pour que ces choses soient volontaires, pour qu'elles soient discutées en tenant compte de vos préoccupations.

Ce n'est pas une obligation mais c'est de donner une opportunité à celui qui veut faire autre chose de pouvoir le faire afin que l'armée qui va rester soit d'une taille qui respecte les normes et dont on peut bien s'occuper. Il ne sert à rien d'être 22 000 personnes dont on ne s'occupe pas bien. Il vaut mieux avoir une armée à taille réduite où on sait que chacun a ses tenues, a la dotation... Il ne sert à rien de gonfler les effectifs si on sait qu'on n'a pas les moyens de bien nous occuper. Je suis venu à ce ministère pour répondre à des préoccupations précises et concrètes. Vous pouvez me faire confiance. J'ai été très fier de cette visite. Soyons disciplinés. Engageons-nous, parlons-nous et concrètement trouvons des solutions à chaque problème. Avec les évènements qui se sont passés en début d'année, les Ivoiriens ont peur de l'armée, des militaires. Nous devons les rassurer. Le militaire ne peut pas vivre en dehors de la société. Il vit dans la société.

C'est une fierté pour nous de faire en sorte que notre lien avec la population soit une bonne relation. Je veux compter sur vous. Voilà la dynamique dans laquelle je veux qu'on avance. Je demande aux officiers d'être des parrains, des encadreurs. Parce qu'on ne peut pas avoir des officiers de la qualité dont j'ai parlé et qu'il n'y a pas une prise en main des jeunes. Que chacun partage son savoir, que chacun aide les jeunes et les comprenne. Parce que s'ils sont abandonnés, il y aura un décalage et à un moment donné cette chaine de commandement qui est essentielle à la vie de l'armée se rompt. Un militaire est un homme qui a un niveau d'engagement supérieur à la moyenne. A partir du moment où on est comme ça, on doit faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait.

Je veux que notre armée soit une nouvelle armée puissante, forte et respectée par tout le monde. La force d'un pays, c'est d'abord son armée. Quand on parle des USA, c'est d'abord leur armé. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est le leader de la sous-région, cela doit se refléter d'abord par la qualité et la force de son armée. Cela dépend de vous. Je suis venu au contact parce que je veux toucher du doigt nos réalités pour qu'il y ait une confiance entre nous qui nous permette d'avancer pour le bonheur du pays, pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. »