Sénégal: Présidentielle 2019 - L'UJTL menace d'empêcher le vote

Le Pds met la pression sur le Président Macky Sall. Par l'intermédiaire des jeunes libéraux, le parti de Wade menace de troubler le scrutin.

Les jeunes libéraux ont prévenu : ils vont saboter l'élection présidentielle de 2019 si le Président Macky Sall n'accède pas aux exigences de l'opposition qui réclame notamment une personnalité neutre pour organiser les futures élections. «L'Ujtl décide en vue de l'élection présidentielle de 2019 d'empêcher le vote sur tout le territoire national, si Macky Sall refuse de respecter les exigences de l'opposition pour une élection libre et transparente», déclare Toussaint Manga.

Le secrétaire général de l'Ujtl qui s'exprimait, hier, lors d'une conférence de presse, prévient qu'il n'est plus question qu'un ministre de l'Intérieur partisan, «membre zélé de l'Apr» organise les élections au Sénégal. Et selon lui, ce n'est pas en remplaçant Abdoulaye Daouda Diallo par Aly Ngouille Ndiaye que les choses vont changer.

Le député Toussaint Manga affirme en effet que le principal instigateur des «fraudes électorales» est perché en haut au Palais de l'avenue Senghor et que les ministres de l'Intérieur ne sont que des «marionnettes qui gesticulent selon la volonté du chef». «Encore qu'Aly Ngouille Ndiaye est plus dangereux que son prédécesseur, pour avoir osé dans un passé récent brader les intérêts de notre pays dans le scandale Arcelor Mittal /Etat du Sénégal pour les beaux yeux de Macky Sall», dit-il.

Le responsable de l'Ujtl soutient également que Macky Sall peine à respecter les règles les plus élémentaires en matière de démocratie, notamment, l'organisation d'élections libres et transparentes. «Fort de ce constat, nous sommes aujourd'hui fondés à vous dire : 'Macky Sall, vous avez fait comme l'ancien président gambien, Yahya Jammeh ou même pire que lui en matière d'organisation d'élections. Vous avez fraudé de façon flagrante dans ces élections législatives et avez aussi empêché à plus de 2 millions de Sénégalais de voter'», renchérit Toussaint Manga.

D'autre part, l'Ujtl demande que Macky Sall soit traduit devant la Haute cour de justice pour «haute trahison et pour défaut de patriotisme». En clair, les jeunes libéraux lui reprochent de s'exécuter devant les ordres du Président Turc Erdogan, mettant ainsi en jeu l'avenir de milliers d'enfants sénégalais avec la fermeture des écoles Yavuz Selim.

Et s'agissant de l'affaire Karim Wade, l'Ujtl soutient qu'aucune loi de finances dans les budgets de 2017 et 2018 ne fait état des «prétendus» milliards récupérés dans la traque des opposants et adversaires politiques.

S'agissant du dialogue, le député Toussaint Manga estime qu'on ne peut pas dialoguer en l'absence du candidat de la première force de l'opposition et en maintenant en prison un autre opposant, le maire de Dakar, Khalifa Sall.