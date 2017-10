Sénégal: Nouvel accident à la SOMETA de Sébikotane - Un autre ouvrier trouve la mort

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

L'ouvrier travaillait sans protection, perché sur l'échafaudage, quand il trébucha et chuta. Il est tombé par terre après un aller-retour entre les barres de fer qui jalonnent l'usine. Au sol, Mame Mor git dans une mare de sang, la tête brisée. Le jeune garçon est resté des heures durant, sans être évacué. Non seulement les sapeurs-pompiers ont mis du temps pour venir secourir l'accidenté, mais l'usine en question n'a, selon nos informations, pris au préalable aucune disposition pour de tels cas. Sans ambulance ni matériels de premiers soins, l'usine Sométa est en elle-même une zone dangereuse, selon le personnel de l'usine qui informe que plusieurs accidents se sont produits dans ladite usine. «Il y a eu des cas de brûlures, de bras sectionnés, de personnes écrasées par des machines... Et depuis longtemps, nous n'avons cessé d'alerter. Mais, personne ne nous a répondu. Même le service de la Protection civile est informé de nos conditions de travail. Aujourd'hui, nous souffrons le martyre», indique un travailleur trouvé sur place.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.