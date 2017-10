Afrique de l'Ouest: En visite au Sahel, le Conseil de sécurité réaffirme son soutien aux efforts de lutte contre le terrorisme

Une délégation du Conseil de sécurité a entamé jeudi au Mali une tournée officielle de quatre jours dans le Sahel pour évaluer la situation sécuritaire des pays du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie) mais également pour identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces auxquelles font face ces Etats.

La délégation des 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil est conduite par les Ambassadeurs François Delattre de France, Tekeda Alemu d'Ethiopie et Sebastiano Cardi d'Italie.

Au Mali, la délégation du Conseil de sécurité a apporté son soutien au processus de paix et à la mise en œuvre effective de l'Accord pour la paix et la réconciliation, a indiqué la Mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA) dans un communiqué de presse.

« Nous sommes là à la fois pour soutenir les efforts qui sont faits par le Mali et plus largement par les cinq membres du G5, pour créer cette force essentielle dans la lutte contre les mouvements terroristes dans la région, pour apprécier l'état de cette menace, l'état aussi de la constitution de cette force, qui est un atout pour les Africains dans cette lutte qui ne connait pas de frontières, » a déclaré M. Delattre à son arrivée à Bamako. « C'est une occasion aussi avec le Président de la République, le gouvernement et l'ensemble des acteurs maliens de faire un point plus largement sur la mise en œuvre de l'accord de paix ».

Le Ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a estimé que cette visite était « une preuve de grande amitié et d'intérêt pour le Mali ». Il a souhaité « que de ces échanges sortiront une meilleure compréhension de la réalité sur le terrain et aussi beaucoup d'interaction avec l'ensemble des acteurs mais aussi, un engagement plus fort du Conseil, pour se tenir au côté du Mali et de la région, pour la paix et la stabilité ».

La délégation du Conseil a été reçue par le Président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans la capitale Bamako et par d'autres membres du gouvernement. Elle devait aussi se rendre dans la région de Mopti, pour visiter le siège du G5-Sahel.

Vendredi, la délégation se trouvait en Mauritanie et devait poursuivre ensuite sa visite au Burkina Faso.

